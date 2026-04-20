Social media: Σοκάρει πατέρας που το παιδί του είναι σε κλινική απεξάρτησης – «Ήταν εθισμένο όπως ένας ναρκομανής»

Πατέρας περιγράφει τον εθισμό του παιδιού του στα social media και την πορεία αποκατάστασης μετά από νοσηλεία σε κλινική.

Ο εθισμός στα social media βρέθηκε στο επίκεντρο μιας συγκλονιστικής μαρτυρίας, με έναν πατέρα να περιγράφει τη δραματική αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού του, το οποίο χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε κλινική απεξάρτησης. Η υπόθεση αναδείχθηκε μέσα από ρεπορτάζ του MEGA, φέρνοντας στο φως μια καθημερινότητα που είχε ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Η οικογένεια βρέθηκε αντιμέτωπη με μια κατάσταση που, όπως περιγράφεται, θύμιζε εξάρτηση, με το παιδί να απομακρύνεται πλήρως από το περιβάλλον του και να ζει αποκομμένο από την πραγματικότητα. Η συνεχής χρήση του κινητού τηλεφώνου επηρέασε βαθιά τη συμπεριφορά και την επικοινωνία του.

Ακραίες αντιδράσεις και πλήρης απομόνωση

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, το παιδί είχε κλειστεί στον εαυτό του, χωρίς να ανταποκρίνεται σε συζητήσεις ή παρεμβάσεις των γονιών του. Οι ώρες που περνούσε μπροστά στο κινητό ήταν συνεχείς, φτάνοντας μέχρι αργά τη νύχτα, γεγονός που επηρέαζε ακόμη και τον ύπνο του.

Η αλλαγή στη συμπεριφορά ήταν έντονη, με εκρήξεις θυμού και ακραίες αντιδράσεις. Όπως αναφέρεται, κάθε προσπάθεια περιορισμού της χρήσης του κινητού οδηγούσε σε φωνές, εντάσεις και πετάγματα αντικειμένων, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον.

Η καθημερινότητα μιας οικογένειας σε κρίση

Οι γονείς βίωναν μια συνεχή πίεση, προσπαθώντας να διαχειριστούν την κατάσταση χωρίς αποτέλεσμα. Η καθημερινότητα είχε μετατραπεί σε έναν διαρκή αγώνα, με πολύωρη ένταση και έλλειψη ξεκούρασης.

Ο πατέρας περιγράφει ότι η επικοινωνία με το παιδί είχε ουσιαστικά διακοπεί, καθώς δεν υπήρχε ανταπόκριση. Η χρήση του κινητού είχε γίνει κυρίαρχο στοιχείο της ζωής του, οδηγώντας σε πλήρη αποξένωση από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.

Η αντιμετώπιση και η σταδιακή αλλαγή

Η λύση δόθηκε μέσα από τη νοσηλεία σε κλινική απεξάρτησης, όπου το παιδί κατάφερε να αντιμετωπίσει τον εθισμό του. Η διαδικασία αυτή αποτέλεσε σημείο καμπής για την οικογένεια, που είδε σταδιακά βελτίωση.

Μετά την αποκατάσταση, η συμπεριφορά του παιδιού άλλαξε αισθητά, με την καθημερινότητα να επανέρχεται σε πιο φυσιολογικούς ρυθμούς. Η απομάκρυνση από την υπερβολική χρήση των social media συνέβαλε στη συνολική επαναφορά του.

Η επιστροφή στην κανονικότητα

Σήμερα, όπως αναφέρει ο πατέρας, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Το παιδί έχει επανέλθει στην καθημερινότητά του και παρουσιάζει σημαντική πρόοδο, ακόμη και στις σχολικές του επιδόσεις.

Η εμπειρία αυτή αναδεικνύει τις συνέπειες που μπορεί να έχει η υπερβολική χρήση των social media, αλλά και τη δυνατότητα αντιμετώπισης, όταν υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση και κατάλληλη υποστήριξη.