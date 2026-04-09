13χρονοι έβγαλαν μαχαίρι και απείλησαν ανήλικες
Τον τρόμο έζησαν δύο κορίτσια ηλικίας 14 και 15 ετών αντίστοιχα σε περιοχή της Λάρισας, καθώς δέχθηκαν επίθεση υπό την απειλή μαχαιριού από 13χρονα αγόρια.
Το συμβάν σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, όταν τα κορίτσια ενώ βρίσκονταν σε πλατεία Μακρυχώρι Λάρισας του Δήμου Τεμπών, δέχθηκαν επίθεση από τα ανήλικα αγόρια, σύμφωνα με το onlarissa.gr.
Σοκ προκαλεί το γεγονός ότι οι ανήλικοι ακούμπησαν το μαχαίρι στο λαιμό του ενός κοριτσιού και στην κοιλιά του δεύτερου.
Για το συμβάν έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ ενημερώθηκε και η εισαγγελία Λάρισας.
Σημειώνεται ότι από το συμβάν, ευτυχώς, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.
