Απαγόρευση social media για ανηλίκους: Τι ισχύει και πότε εφαρμόζεται

Social media τέλος για τους κάτω των 15 ετών από το 2027, με την κυβέρνηση να βάζει φρένο στο εθιστικό scrolling και να ανοίγει τη συζήτηση για πανευρωπαϊκά μέτρα προστασίας των ανηλίκων.

Στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην απόφαση της κυβέρνησης για την απαγόρευση χρήσης των social media από παιδιά κάτω των 15 ετών, την οποία – όπως σημείωσε – είχε ήδη ανακοινώσει τις προηγούμενες ημέρες του Πάσχα.

Όπως τόνισε, πρόκειται για μια επιλογή που δεν ήταν εύκολη, ωστόσο ανταποκρίνεται σε ένα αίτημα που, σύμφωνα με τον ίδιο, στηρίζεται από τη συντριπτική πλειονότητα των γονιών. Οι επιστήμονες, πρόσθεσε, έχουν εδώ και καιρό επισημάνει τους κινδύνους που εγκυμονεί το εθιστικό scrolling για τη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών.

Η ρύθμιση αναμένεται να προχωρήσει μέσα στο καλοκαίρι, ενώ θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027, δίνοντας ένα σαφές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του μέτρου.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πρώτες χώρες της Ευρώπης που προχωρούν σε μια τέτοια κίνηση, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο σε εθνικό επίπεδο. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα παγκόσμιο ζήτημα που απαιτεί ευρωπαϊκή απάντηση.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι έθεσε το θέμα στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσθέτοντας ότι η εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα social media είναι ήδη τεχνικά έτοιμη και αναμένεται σύντομα να είναι διαθέσιμη.

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι στόχος της παρέμβασης δεν είναι να απομακρυνθούν οι νέοι από την τεχνολογία, αλλά να διασφαλιστεί η ορθή χρήση της, καθώς μπορεί να αποτελέσει πηγή γνώσης, έμπνευσης και δημιουργίας.

Τέλος, επεσήμανε ότι οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας δεν μπορούν να λειτουργούν απλώς ως μεσάζοντες, αλλά φέρουν ευθύνη για το τι δημιουργούν και τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν τις πλατφόρμες τους, τονίζοντας ότι ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα δεν μπορεί να αφεθεί στην αυτορρύθμιση της αγοράς.

Τις ημέρες του Πάσχα ανακοίνωσα την απόφαση της κυβέρνησής μας για την απαγόρευση χρήσης των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Ξέρω ότι η συντριπτική πλειονότητα των γονιών το επικροτεί, και καταλαβαίνω γιατί. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά οι επιστήμονες εδώ και καιρό χτυπούν καμπανάκι για τις συνέπειες του εθιστικού scrolling στη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών. Η ρύθμιση έρχεται μέσα στο καλοκαίρι και μπαίνει σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027.

Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που κάνει αυτό το βήμα, αλλά όπως έχω ξαναπεί, είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούμε να το λύσουμε μόνοι μας. Το πρόβλημα είναι παγκόσμιο και χρειάζεται ευρωπαϊκή απάντηση. Γι’ αυτό το έθεσα και στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Καλά νέα είναι ότι η εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας της ΕΕ για τα social media είναι τεχνικά έτοιμη και σύντομα θα είναι διαθέσιμη. Να ξεκαθαρίσω κάτι: ο στόχος δεν είναι να απομακρύνουμε τους νέους από την τεχνολογία. Η τεχνολογία μπορεί να είναι πηγή έμπνευσης, γνώσης και δημιουργίας.

Αλλά ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα δεν μπορεί να αφεθεί στην αυτορρύθμιση των αγορών. Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας δεν είναι απλώς μεσάζοντες, είναι υπεύθυνες για το τι φτιάχνουν και πώς το φτιάχνουν.