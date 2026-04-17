Μητσοτάκης για social media: Τι αλλάζει – Ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκός μηχανισμός επαλήθευσης ηλικίας

Απαγόρευση πρόσβασης σε social media για ανηλίκους κάτω των 15 ετών σχεδιάζεται να τεθεί σε ισχύ από το 2027.

Τα social media βρίσκονται στο επίκεντρο ευρωπαϊκών συζητήσεων για την προστασία των ανηλίκων, με την Ελλάδα να προχωρά σε νομοθετική πρωτοβουλία για τον περιορισμό της πρόσβασης σε μικρές ηλικίες. Το μέτρο εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της ασφάλειας στο διαδίκτυο.

Η σχετική πρωτοβουλία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών και θεσμικών φορέων, όπου εξετάστηκαν κοινές λύσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Η πρόταση για όριο ηλικίας

Η ελληνική πλευρά ανακοίνωσε την πρόθεσή της να θεσπίσει απαγόρευση πρόσβασης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

Το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027, καθορίζοντας ένα νέο πλαίσιο χρήσης των ψηφιακών πλατφορμών από τους ανηλίκους.

Η ευρωπαϊκή διάσταση του θέματος

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 14 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδεικνύοντας την ανάγκη κοινής προσέγγισης στο ζήτημα.

Στόχος είναι η διαμόρφωση ενιαίων κανόνων που θα εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να αποφεύγονται αποκλίσεις μεταξύ των κρατών.

Η ανάγκη για επαλήθευση ηλικίας

Κεντρικό ζήτημα αποτελεί η δημιουργία αξιόπιστου μηχανισμού επαλήθευσης ηλικίας, που θα διασφαλίζει την εφαρμογή των περιορισμών.

Η ύπαρξη ενός τέτοιου συστήματος θεωρείται απαραίτητη για την αποτελεσματική προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον.

Προς μια ευρωπαϊκή «ψηφιακή ενηλικίωση»

Στο τραπέζι των συζητήσεων τέθηκε και η καθιέρωση κοινής ηλικίας ψηφιακής ενηλικίωσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην εναρμόνιση των εθνικών πολιτικών με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, ενισχύοντας τη συνοχή της σχετικής νομοθεσίας.

Η συμμετοχή ευρωπαϊκών θεσμών

Στη διαδικασία συμμετείχαν κορυφαίοι ευρωπαϊκοί θεσμοί, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία του θέματος για το σύνολο της Ένωσης.

Η συνεργασία αυτή αναμένεται να συμβάλει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων πολιτικών για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου από ανηλίκους.