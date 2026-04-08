ΕΠΙΣΗΜΟ! ΤΕΛΟΣ τα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με παρουσίαση του νέου πλαισίου από την κυβέρνηση.

Η απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών αποτελεί πλέον κυβερνητική απόφαση, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η παρέμβαση αυτή σηματοδοτεί μια νέα κατεύθυνση στη διαχείριση της διαδικτυακής δραστηριότητας των ανηλίκων.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησης του πρωθυπουργού, ο οποίος χαρακτήρισε την απόφαση ως δύσκολη αλλά αναγκαία, επισημαίνοντας την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε ουσιαστικά μέτρα προστασίας για τις μικρότερες ηλικίες.

Η κυβερνητική απόφαση και το μήνυμα

Στην τοποθέτησή του, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η απαγόρευση αφορά όλα τα παιδιά κάτω των 15 ετών, θέτοντας σαφές πλαίσιο για τη χρήση των κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους.

Σύλληψη 15χρονης για επίθεση σε άλλες ανήλικες

Η επιλογή αυτή παρουσιάζεται ως αναγκαία παρέμβαση, παρά τις δυσκολίες που συνεπάγεται, με στόχο την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με τη χρήση των ψηφιακών πλατφορμών.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να δώσει ένα σαφές μήνυμα για την ανάγκη προστασίας των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον, προχωρώντας σε ένα μέτρο με ευρύ αντίκτυπο.

Η παρουσίαση του νέου πλαισίου

Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media αναμένεται να παρουσιαστεί αναλυτικά μέσα από κοινή συνέντευξη Τύπου.

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου θα παρουσιαστούν οι βασικές πτυχές της κυβερνητικής παρέμβασης.

Στη συνέντευξη θα συμμετάσχουν κυβερνητικά στελέχη που έχουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Σύλληψη πέντε ανηλίκων για διαρρήξεις

Οι υπουργοί που παρουσιάζουν τα μέτρα

Στην κοινή παρουσίαση θα συμμετάσχουν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Η παρουσία των συγκεκριμένων υπουργών αναδεικνύει τη διεπιστημονική προσέγγιση της κυβέρνησης, καθώς το θέμα αγγίζει τόσο την υγεία όσο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η συνέντευξη Τύπου αναμένεται να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο εφαρμογής και το εύρος της απαγόρευσης, στο πλαίσιο του νέου κανονιστικού πλαισίου.