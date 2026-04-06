Σύλληψη 15χρονης για επίθεση σε άλλες ανήλικες

Σύλληψη 15χρονης για επίθεση σε τρία κορίτσια ηλικίας 13 και 14 ετών. Το συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε δημόσιο χώρο της πόλης.

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, με την υπόθεση να βρίσκεται ήδη υπό διερεύνηση, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το περιστατικό.

Το περιστατικό και οι συνθήκες της επίθεσης

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στην πλατεία Ευόσμου, όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, η 15χρονη φέρεται να επιτέθηκε στις τρεις ανήλικες.

Οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης.

Η κατάσταση των τραυματιών

Τα τρία κορίτσια μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Από αυτά, μία παρέμεινε για νοσηλεία, κυρίως για προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας των ανήλικων δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ παρακολουθούνται από τους γιατρούς.

Οι νομικές εξελίξεις

Σε βάρος της 15χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες. Με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, η ανήλικη αφέθηκε ελεύθερη.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της διαδικασίας που ακολουθείται σε αντίστοιχες περιπτώσεις, ενώ η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.

Συνεχίζεται η προανάκριση

Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση με στόχο να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στο περιστατικό, αλλά και να εξεταστεί αν υπάρχει εμπλοκή και άλλων προσώπων.

Η διερεύνηση αναμένεται να ρίξει φως στα γεγονότα, προκειμένου να διαμορφωθεί πλήρης εικόνα για την υπόθεση.