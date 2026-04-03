Σύλληψη πέντε ανηλίκων για διαρρήξεις

Σε βάρος των πέντε ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Πέντε ανήλικοι, ηλικίας 13 έως 17 ετών, συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για σειρά κλοπών σε καταστήματα ψιλικών, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Οι δράστες εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε κατάστημα καφέ-ψιλικών στην περιοχή Χαριλάου. Ένας από αυτούς φέρεται να αφαίρεσε καπνικά προϊόντα και είδη μικρής αξίας, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις απασχολούσαν τον υπάλληλο.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι, νωρίτερα την ίδια ημέρα, είχαν διαπράξει ακόμη δύο κλοπές με παρόμοιο τρόπο. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν σε καταστήματα στις περιοχές Ανάληψη και Καλαμαριά, όπου αφαίρεσαν μεταξύ άλλων 15 συσκευές ατμίσματος μιας χρήσης.

Πέντε από τις συσκευές βρέθηκαν στην κατοχή ενός εκ των συλληφθέντων, ενώ διαπιστώθηκε επίσης ότι τέσσερις από αυτούς δεν είχαν εκδώσει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.