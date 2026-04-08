Έτσι θα εφαρμοστεί η απαγόρευση χρήσης social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών

Πίνακας περιεχομένων

Νέο πλαίσιο για τα social media ανηλίκων παρουσιάζει η κυβέρνηση, με απαγόρευση για κάτω των 15 από το 2027 και έμφαση στην προστασία από τον ψηφιακό εθισμό.

Τα social media μπαίνουν στο επίκεντρο νέας κυβερνητικής παρέμβασης, καθώς εξειδικεύεται το πλαίσιο περιορισμού της πρόσβασης για ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα, με χρονικό ορίζοντα εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2027.

Η ρύθμιση αναμένεται να θεσπιστεί το καλοκαίρι του 2026, ενώ ήδη παρουσιάζονται οι βασικοί άξονες της πολιτικής, η οποία στοχεύει στην προστασία των παιδιών από τις επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης των ψηφιακών πλατφορμών.

Το νέο πλαίσιο και η παρουσίασή του

Το κυβερνητικό σχέδιο παρουσιάζεται σε κοινή συνέντευξη Τύπου από τον υπουργό Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου και τον υπουργό Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Όπως επισημάνθηκε, πρόκειται για μια απόφαση με ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς λίγες χώρες έχουν προχωρήσει σε αντίστοιχα μέτρα. Το πλαίσιο βασίζεται σε τεχνολογικές λύσεις και προβλέπει την ανάγκη επιβολής κυρώσεων στις πλατφόρμες, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του.

Η κυβέρνηση έχει συνεργαστεί με αρμόδια υπουργεία, ενώ εξετάζεται και η ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος, προκειμένου να υπάρξει πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση.

Ο στόχος της παρέμβασης

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές τοποθετήσεις, το νέο πλαίσιο δεν αποσκοπεί στον περιορισμό της ελευθερίας του λόγου, αλλά στη λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τρόπο λειτουργίας των πλατφορμών, οι οποίες βασίζονται σε αλγοριθμικά μοντέλα που μπορούν να ενισχύσουν τον εθισμό, ιδιαίτερα σε νεαρές ηλικίες.

Η πολιτεία επιδιώκει να θέσει κανόνες που θα επιτρέπουν την αξιοποίηση της τεχνολογίας με ισορροπημένο τρόπο, προστατεύοντας τα παιδιά από τις αρνητικές επιπτώσεις.

Η ανακοίνωση και το μήνυμα προς τους νέους

Την απαγόρευση πρόσβασης για ανηλίκους κάτω των 15 ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος απευθείας στους νέους μέσω βίντεο.

Στο μήνυμά του, ανέφερε ότι η απόφαση είναι δύσκολη αλλά αναγκαία, επισημαίνοντας πως η υπερβολική χρήση των social media συνδέεται με άγχος, έλλειψη ξεκούρασης και πίεση από τη συνεχή σύγκριση.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στόχος δεν είναι η απομάκρυνση από την τεχνολογία, αλλά ο περιορισμός του εθιστικού σχεδιασμού που επηρεάζει τη συμπεριφορά των χρηστών.

Τα δεδομένα που οδήγησαν στα μέτρα

Η ανάγκη για παρέμβαση ενισχύεται από στοιχεία που δείχνουν τη διάσταση του φαινομένου. Ένα σημαντικό ποσοστό εφήβων δηλώνει ανασφάλεια χωρίς πρόσβαση στο κινητό, ενώ αρκετοί έχουν βιώσει περιστατικά διαδικτυακής παρενόχλησης.

Παράλληλα, καταγράφεται υψηλή καθημερινή χρήση του διαδικτύου, με πολλούς νέους να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με φίλους μέσω ψηφιακών μέσων ή να συμμετέχουν σε διαδικτυακά παιχνίδια.

Τα δεδομένα αυτά συνδέονται με επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία, ενισχύοντας την ανάγκη για λήψη μέτρων.

Η ευρωπαϊκή διάσταση και τα εργαλεία εφαρμογής

Η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει επαφές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιδιώκοντας τη δημιουργία κοινών πολιτικών για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Στη σχετική πρωτοβουλία συμμετέχουν χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Κύπρος.

Παράλληλα, προβλέπεται η υποχρέωση των πλατφορμών να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών, ενώ θα παρέχονται πρόσθετα εργαλεία, όπως το Kids Wallet και το gov.gr, για τον έλεγχο της πρόσβασης.

Η εφαρμογή των μέτρων θα βασιστεί σε συνεργασία με τις τεχνολογικές εταιρείες, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του νέου πλαισίου.