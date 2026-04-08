Έρχεται «μπλόκο» στα social media για τους ανήλικους – Σήμερα οι ανακοινώσεις

Πίνακας περιεχομένων

Η κυβέρνηση προωθεί ρύθμιση για περιορισμό της πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media, με στόχο την αντιμετώπιση του ψηφιακού εθισμού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχωρά σε πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του ψηφιακού εθισμού ανηλίκων, με ρύθμιση που προβλέπει περιορισμούς στη χρήση δημοφιλών πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Η παρέμβαση εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αντιμετώπισης ζητημάτων που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των οικογενειών.

Η νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί, αφορά παιδιά έως και την τρίτη Γυμνασίου και στοχεύει στην απαγόρευση πρόσβασης σε εφαρμογές όπως Facebook, Instagram, TikTok και Snapchat. Το μέτρο έχει μελετηθεί σε βάθος, καθώς το φαινόμενο του ψηφιακού εθισμού έχει καταγραφεί και αναλυθεί εκτενώς.

Το πλαίσιο της νέας ρύθμισης

Η πρόταση της κυβέρνησης κινείται προς την κατεύθυνση μιας γενικευμένης απαγόρευσης για τις μικρές ηλικίες, επιλογή που προκρίθηκε έπειτα από αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην εκτίμηση ότι οι περιορισμοί από μόνοι τους δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Έρχεται περιορισμός πρόσβασης σε social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Η εφαρμογή του μέτρου θα ξεκινήσει μετά την κατάθεση της σχετικής νομοθετικής διάταξης στη Βουλή. Παράλληλα, η κυβέρνηση εκφράζει την προσδοκία για ευρύτερη πολιτική συναίνεση, καθώς το ζήτημα θεωρείται ότι υπερβαίνει τις κομματικές γραμμές.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η πρωτοβουλία συγκεντρώνει σημαντική κοινωνική αποδοχή, όπως προκύπτει από σχετικές έρευνες κοινής γνώμης.

Οι τεχνικές δυσκολίες και ο ρόλος των πλατφορμών

Η υλοποίηση της ρύθμισης συνοδεύεται από πρακτικές προκλήσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά τον έλεγχο και την επιβολή της. Οι μεγάλες πλατφόρμες δεν διαθέτουν έδρα σε όλα τα κράτη-μέλη, γεγονός που περιπλέκει την εφαρμογή εθνικών κανόνων.

Οι περισσότερες από αυτές δραστηριοποιούνται με έδρα στην Ιρλανδία, υπαγόμενες είτε σε εθνικές ρυθμίσεις είτε σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ωστόσο, οι υποχρεώσεις τους διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χώρα δραστηριοποίησης.

Η ελληνική πλευρά σκοπεύει να ζητήσει από τις πλατφόρμες να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα εργαλεία για την επιβεβαίωση της ηλικίας των χρηστών και να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης.

Τα εργαλεία ελέγχου και η εφαρμογή Kids Wallet

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του μέτρου, προβλέπεται η αξιοποίηση επιπλέον μηχανισμών ελέγχου. Το ελληνικό Δημόσιο προτίθεται να προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης της εφαρμογής Kids Wallet ως πρόσθετου φίλτρου για την ταυτοποίηση ηλικίας.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή χρησιμοποιείται ήδη ευρέως για γονικό έλεγχο της διαδικτυακής δραστηριότητας και μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νέας πολιτικής.

Η συνεργασία με τις πλατφόρμες θεωρείται κρίσιμη για την επιτυχία της πρωτοβουλίας, καθώς η τεχνολογική υποστήριξη αποτελεί βασικό παράγοντα για τον έλεγχο της πρόσβασης.

Οι εμπλεκόμενοι και το πολιτικό μήνυμα

Στην προετοιμασία της ρύθμισης συμμετείχαν κυβερνητικά στελέχη με αρμοδιότητα στον ψηφιακό και κοινωνικό τομέα. Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου είχε ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της πρότασης.

Παράλληλα, το χαρτοφυλάκιο της Ψυχικής Υγείας, που μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό πέρασε από τον Δημήτρης Βαρτζόπουλος στον Άδωνις Γεωργιάδης, συνδέεται άμεσα με τη διάσταση της προστασίας των ανηλίκων.

Τον συντονισμό από το Μέγαρο Μαξίμου είχε ο Άκης Σκέρτσος, ο οποίος έχει ασχοληθεί εκτενώς με το ζήτημα.

Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισημάνει ήδη από τα μέσα Φεβρουαρίου, σε τοποθέτησή του στο AI Impract Summit στο Παρίσι, ότι η προστασία των νέων από τον ψηφιακό εθισμό αποτελεί προτεραιότητα, τονίζοντας την ανάγκη για διαγενεακή αλληλεγγύη.