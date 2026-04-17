Πανελλήνιες 2026: Πώς τα social media επηρεάζουν σπουδές και μέλλον

Η χρήση των social media από μαθητές και εφήβους περνά πλέον σε ένα νέο, πιο αυστηρό πλαίσιο αξιολόγησης, καθώς οι επιπτώσεις της συνεχούς έκθεσης σε πλατφόρμες όπως το Instagram και το YouTube απασχολούν όχι μόνο γονείς και εκπαιδευτικούς, αλλά και τη Δικαιοσύνη.

Πανελλήνιες 2026 – Μια πρόσφατη δικαστική απόφαση στις Ηνωμένες Πολιτείες έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα, αναδεικνύοντας την ευθύνη των ίδιων των πλατφορμών για τον εθιστικό τρόπο λειτουργίας τους και ανοίγοντας έναν ευρύτερο διάλογο για τις συνέπειες στην καθημερινότητα και το μέλλον των παιδιών.

Όπως επισημαίνεται στο ipaidia.gr, το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στη συμπεριφορά των χρηστών, αλλά επεκτείνεται στον σχεδιασμό της ίδιας της τεχνολογίας, με άμεσες επιπτώσεις τόσο στην ψυχική υγεία των μαθητών όσο και στις επαγγελματικές προοπτικές των επόμενων ετών.

Αναλυτικά όσα λέει Βασιλική Κουτρούμπα, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας LABORA στο iPaidia.gr:

Instagram και YouTube… στο εδώλιο: Τι αλλάζει για μαθητές, γονείς και επαγγέλματα

Είναι βράδυ και ένας μαθητής σκέφτεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι του «σε λίγο κλείνω το κινητό και κοιμάμαι». Λίγα λεπτά μετά, κάνει άλλο ένα scroll και μετά άλλο ένα και πριν το καταλάβει, έχει περάσει μία ώρα! Σε ένα άλλο δωμάτιο του σπιτιού, ένας γονιός αναρωτιέται αν είναι θέμα πειθαρχίας ή κάτι πιο βαθύ. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η ανησυχία δεν αφορά πλέον μόνο οικογένειες ή εκπαιδευτικούς, αλλά έχει περάσει και στο επίπεδο της δικαιοσύνης.

Πρόσφατα, ένα δικαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες έκρινε ότι πλατφόρμες όπως το Instagram και το YouTube μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για τον εθιστικό τρόπο με τον οποίο έχουν σχεδιαστεί, επιδικάζοντας αποζημίωση σε νεαρή χρήστρια που επηρεάστηκε ψυχικά από τη χρήση τους. Η απόφαση αυτή θεωρείται ορόσημο, γιατί για πρώτη φορά η ευθύνη δεν αποδίδεται στους χρήστες, αλλά στον ίδιο τον σχεδιασμό των πλατφορμών, που ενισχύουν την ακόρεστη και συνεχή χρήση. Και όταν ένα φαινόμενο αποκτά τέτοια ένταση, δεν επηρεάζει μόνο την καθημερινότητα των ανθρώπων, αλλά και την ίδια την αγορά εργασίας.

Ένας από τους πρώτους τομείς που ήδη επηρεάζεται είναι η ψυχική υγεία. Η αυξημένη χρήση των social media συνδέεται με άγχος, χαμηλή αυτοεκτίμηση και συγκριτική σκέψη, ιδιαίτερα στους εφήβους. Αυτό δημιουργεί αυξημένη ανάγκη για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, όπως ψυχολόγους, συμβούλους και ειδικούς στην εφηβική υποστήριξη. Ταυτόχρονα, αναδύονται νέες εξειδικεύσεις, όπως η ψηφιακή ψυχολογία και η διαχείριση εξάρτησης από την τεχνολογία, που μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν αποτελούσαν ξεχωριστό πεδίο.

Παράλληλα, ενισχύεται σημαντικά ο ρόλος των επαγγελματιών που ασχολούνται με την εκπαίδευση και τη συμβουλευτική. Εκπαιδευτικοί, σύμβουλοι σταδιοδρομίας και ειδικοί αγωγής καλούνται πλέον να βοηθήσουν τους μαθητές όχι μόνο να μάθουν, αλλά και να διαχειρίζονται τη σχέση τους με την τεχνολογία. Η ικανότητα ψηφιακής ισορροπίας αρχίζει να αντιμετωπίζεται ως δεξιότητα ζωής, κάτι που δημιουργεί νέες ανάγκες και στον χώρο της εκπαίδευσης.

Ταυτόχρονα, ανοίγει ένα μεγάλο πεδίο στον χώρο της τεχνολογίας και του σχεδιασμού. Αν μέχρι σήμερα οι εταιρείες επικεντρώνονταν στο πώς θα κρατήσουν τον χρήστη περισσότερο χρόνο στην πλατφόρμα, πλέον αυξάνεται η πίεση για πιο ηθικό σχεδιασμό. Αυτό σημαίνει ότι επαγγέλματα όπως UX designers, product designers και ειδικοί αλγορίθμων θα χρειαστεί να ενσωματώνουν αρχές «υγιούς χρήσης» και όχι μόνο engagement. Η έννοια της «ηθικής τεχνολογίας» αναμένεται να γίνει βασικός πυλώνας τα επόμενα χρόνια.

Ένας ακόμη τομέας που αναμένεται να αναπτυχθεί είναι ο νομικός. Η πρόσφατη δικαστική απόφαση ανοίγει τον δρόμο για εκατοντάδες παρόμοιες υποθέσεις, γεγονός που σημαίνει αυξημένη ζήτηση για δικηγόρους με εξειδίκευση στην τεχνολογία, τα προσωπικά δεδομένα και την ευθύνη ψηφιακών πλατφορμών. Η σύνδεση δικαίου και τεχνολογίας γίνεται όλο και πιο ισχυρή.

Την ίδια στιγμή, αλλάζει και ο ίδιος ο ρόλος των επαγγελματιών των social media. Content creators, social media managers και digital marketers καλούνται πλέον να ισορροπήσουν ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα και την υπευθυνότητα. Το ερώτημα δεν είναι μόνο «πώς θα τραβήξω την προσοχή», αλλά και «πώς θα το κάνω χωρίς να ενισχύσω εξαρτητικές συμπεριφορές». Αυτή η αλλαγή δημιουργεί μια νέα γενιά επαγγελματιών με μεγαλύτερη επίγνωση και κοινωνική ευθύνη.

H εξάρτηση από τα social media δεν είναι απλώς ένα πρόβλημα προς αντιμετώπιση. Είναι ένα φαινόμενο που ήδη αναδιαμορφώνει τον τρόπο που δουλεύουμε, δημιουργούμε και σχεδιάζουμε το μέλλον. Όπως έχει συμβεί και σε άλλες μεγάλες αλλαγές, κάθε πρόκληση φέρνει μαζί της και νέες ευκαιρίες! Για τους μαθητές σήμερα, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Δεν αρκεί να γνωρίζουν πώς λειτουργούν τα social media ή να τα χρησιμοποιούν καθημερινά. Χρειάζεται να κατανοούν τη δύναμή τους, να αναγνωρίζουν τις επιπτώσεις τους και να αναπτύσσουν την ικανότητα να τα διαχειρίζονται συνειδητά. Γιατί τελικά, το ζητούμενο δεν είναι να απομακρυνθεί κανείς από την τεχνολογία, αλλά να μάθει να τη χρησιμοποιεί χωρίς να χάνει τον έλεγχο. Και ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό εφόδιο για το μέλλον: να μπορείς να ζεις μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο ερεθίσματα, χωρίς να αφήνεις αυτά να καθορίζουν ποιος είσαι και πού θέλεις να πας.