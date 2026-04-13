Ακίνητα: Τι πρέπει να δηλωθεί στο ΜΙΔΑ της ΑΑΔΕ και ποιοι κινδυνεύουν από πρόστιμα και ελέγχους

Πίνακας περιεχομένων

Το νέο ΜΙΔΑ της ΑΑΔΕ φέρνει πλήρη εικόνα των ακινήτων και υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες σε έλεγχο και διορθώσεις στοιχείων.

Το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων(ΜΙΔΑ) της ΑΑΔΕ τίθεται σε εφαρμογή, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στην καταγραφή της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα. Μέσα από το σύστημα αυτό, το κράτος αποκτά για πρώτη φορά πλήρη και διαρκή εικόνα του συνόλου των ακινήτων, με στόχο τον καλύτερο σχεδιασμό πολιτικών για τη φορολογία, τη στέγαση και την ανάπτυξη.

Παράλληλα, το ΜΙΔΑ φέρνει στο φως ακίνητα που δεν είχαν δηλωθεί μέχρι σήμερα, καθώς συγκεντρώνει και διασταυρώνει στοιχεία από διαφορετικές βάσεις δεδομένων.

Πώς θα εμφανίζονται τα ακίνητα στο ΜΙΔΑ

Περισσότεροι από 7,1 εκατομμύρια ιδιοκτήτες θα κληθούν να εισέλθουν στη νέα πλατφόρμα μέσω των προσωπικών τους κωδικών στο myAADE, όπου θα δουν συγκεντρωμένα όλα τα ακίνητά τους.

Για κάθε ακίνητο θα εμφανίζονται τρεις διαφορετικές καρτέλες με προσυμπληρωμένα στοιχεία. Η πρώτη θα περιλαμβάνει τα δεδομένα της εφορίας, όπως ΑΤΑΚ, επιφάνεια και χρήση. Η δεύτερη θα παρουσιάζει την εικόνα από το Κτηματολόγιο, με στοιχεία όπως ΚΑΕΚ και δικαιώματα. Η τρίτη θα περιέχει πληροφορίες από άλλες πηγές, οι οποίες θα εμπλουτίζονται σταδιακά.

Η αντιστοίχιση ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ

Κεντρικό στοιχείο της διαδικασίας αποτελεί η σύνδεση του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) με τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).

Το σύστημα θα επισημαίνει αυτόματα τυχόν αποκλίσεις μεταξύ των στοιχείων, καλώντας τον ιδιοκτήτη να επιλέξει ποια είναι τα σωστά και να προχωρήσει στις απαραίτητες διορθώσεις, ώστε να δημιουργηθεί ενιαία και αξιόπιστη εικόνα.

Τι στοιχεία πρέπει να ελέγξουν οι ιδιοκτήτες

Οι ιδιοκτήτες καλούνται να επιβεβαιώσουν βασικά στοιχεία για κάθε ακίνητο, όπως η διεύθυνση, το ποσοστό ιδιοκτησίας και το είδος δικαιώματος, είτε πρόκειται για πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα τετραγωνικά μέτρα, καθώς το ΜΙΔΑ αναμένεται να αποκαλύψει διαφορές σε σχέση με δηλώσεις που έχουν γίνει σε Ε9, ΕΝΦΙΑ, Κτηματολόγιο ή δήμους. Αντίστοιχα, θα πρέπει να ελεγχθούν και στοιχεία όπως οι αριθμοί παροχής ρεύματος.

Υποχρεωτική δήλωση χρήσης και μισθώσεων

Η δήλωση της πραγματικής χρήσης του ακινήτου είναι υποχρεωτική και περιλαμβάνει περισσότερες από 60 κατηγορίες. Κάθε ακίνητο πρέπει να χαρακτηριστεί ως ιδιοκατοικούμενο, ενοικιαζόμενο, κενό, παραχωρούμενο ή επαγγελματικός χώρος.

Σε περίπτωση μίσθωσης, απαιτείται η καταγραφή στοιχείων όπως ο μισθωτής, το ύψος του μισθώματος, η διάρκεια και το είδος της σύμβασης. Τυχόν ασυμφωνίες με φορολογικά δεδομένα θα εντοπίζονται αυτόματα από το σύστημα.

Αποκλίσεις και διορθώσεις στην πράξη

Η ενοποίηση διαφορετικών βάσεων δεδομένων αναμένεται να αναδείξει πολλές αποκλίσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα αδήλωτη περιουσία. Σε πολλές περιπτώσεις, οι διαφορές οφείλονται σε παλαιότερα, ασύνδετα συστήματα καταγραφής.

Το ΜΙΔΑ δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να διορθώσουν λάθη που υπάρχουν εδώ και χρόνια, δημιουργώντας μια ενιαία εικόνα. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί διασταυρώσεις στοιχείων μεταξύ Ε9 και Κτηματολογίου, με βάση τον ΚΑΕΚ.

Υποχρεώσεις και επόμενα βήματα

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ξεκαθαρίζει ότι στόχος του συστήματος δεν είναι η επιβολή νέας γραφειοκρατίας, αλλά η σωστή αποτύπωση της ακίνητης περιουσίας. Οι ιδιοκτήτες θα ενημερωθούν και θα έχουν χρονικό περιθώριο για διορθώσεις.

Ωστόσο, από τον Απρίλιο εισάγεται νέα υποχρέωση: κάθε νέα μίσθωση ή μεταβολή χρήσης ακινήτου θα πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά στο ΜΙΔΑ.

Πώς θα αξιοποιηθούν τα δεδομένα

Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα αξιοποιηθούν για ελέγχους αδήλωτων εισοδημάτων, προσυμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων και σχεδιασμό στεγαστικής πολιτικής.

Για τους συνεπείς ιδιοκτήτες, το ΜΙΔΑ αποτελεί ευκαιρία τακτοποίησης εκκρεμοτήτων, ενώ για όσους δεν ανταποκριθούν, αναμένεται αυστηρότερος έλεγχος, καθώς στόχος είναι η πρώτη ολοκληρωμένη καταγραφή της ακίνητης περιουσίας στη χώρα.