Εξωδικαστικός μηχανισμός: Πώς θα σώζεται η κύρια κατοικία με τη νέα ρύθμιση

Πίνακας περιεχομένων

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στη διαχείριση των οφειλών, καθώς προωθείται ρύθμιση που στοχεύει να δώσει ουσιαστικές λύσεις σε χιλιάδες δανειολήπτες. Στο επίκεντρο βρίσκεται η προστασία της κύριας κατοικίας, μέσα από έναν πιο ευέλικτο μηχανισμό που επιτρέπει μεγαλύτερα «κουρέματα» και πιο βιώσιμες δόσεις, προσαρμοσμένες στις πραγματικές δυνατότητες των οφειλετών.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται να αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα χρέη μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, δίνοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα διαχωρισμού της κύριας κατοικίας από την υπόλοιπη περιουσία. Με τον τρόπο αυτό, επιχειρείται να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων και να δοθεί πραγματική διέξοδος σε όσους επιδιώκουν να διατηρήσουν το σπίτι τους, μειώνοντας ταυτόχρονα το βάρος των οφειλών τους.

Δείτε αναλυτικά τι ανέφερε ο πρωθυπουργός:

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρώ, επίσης, τη νέα ρύθμιση που πρόκειται να περάσουμε για όσους υπάγονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Τι θα κάνουμε εκεί; Για πρώτη φορά θα δώσουμε τη δυνατότητα σε έναν οφειλέτη να διαχωρίσει την κύρια κατοικία του από την υπόλοιπη περιουσία του, έχοντας τη δυνατότητα να επιτευχθεί έτσι μεγαλύτερο «κούρεμα» και χαμηλότερη μηνιαία δόση.

Ξεκινά η λειτουργία του ΜΙΔΑ – Τι είναι το νέο Ψηφιακό Μητρώο Ακινήτων της ΑΑΔΕ και τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες

Να δώσω ένα παράδειγμα: αν ένας οφειλέτης με δάνειο 200.000 έχει σπίτι αξίας 120.000 και εξοχικό αξίας 80.000, μέχρι σήμερα λαμβάνονταν υπόψη η αξία και των δύο ακινήτων και ο αλγόριθμος έβγαζε μηδέν κούρεμα και αρκετές δόσεις.

Με την καινούργια ρύθμιση, δηλώνοντας ότι επιθυμεί τη διάσωση μόνο της κύριας κατοικίας, θα ληφθεί υπόψη μόνο η αξία των 120.000 ευρώ και θα «κουρεύεται» η οφειλή αμέσως, ρευστοποιώντας το εξοχικό. Στόχος είναι μια πιο αποτελεσματική και λειτουργική διαδικασία, που θα δίνει πραγματική δυνατότητα ρύθμισης οφειλών και προστασίας της κύριας κατοικίας», τονίζει.

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Τι αλλάζει για όσους θέλουν να σώσουν το σπίτι τους