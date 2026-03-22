Ξεκινά η λειτουργία του ΜΙΔΑ – Τι είναι το νέο Ψηφιακό Μητρώο Ακινήτων της ΑΑΔΕ και τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες

Το ΜΙΔΑ φέρνει για πρώτη φορά ενιαία εικόνα της ακίνητης περιουσίας, καλώντας εκατομμύρια ιδιοκτήτες να ελέγξουν και να διορθώσουν τα στοιχεία τους.

Το ΜΙΔΑ τίθεται σε λειτουργία έως το τέλος Μαρτίου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, δημιουργώντας μια ενιαία ψηφιακή βάση όπου συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία που έχουν δηλώσει οι ιδιοκτήτες για τα ακίνητά τους σε διαφορετικούς φορείς. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή, καθώς εκατομμύρια πολίτες θα χρειαστεί να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν την εικόνα της περιουσίας τους.

Η νέα πλατφόρμα δεν περιορίζεται σε μια ακόμη τυπική διαδικασία δήλωσης. Αποτελεί εργαλείο που δίνει στο κράτος ολοκληρωμένη εικόνα του κτιριακού αποθέματος της χώρας, με στόχο τον σχεδιασμό πολιτικών σε τομείς όπως η φορολογία, η στέγαση και η ανάπτυξη, ενώ δεν αποκλείεται να εντοπιστούν και περιπτώσεις ακινήτων που δεν είχαν δηλωθεί ποτέ.

Πώς θα εμφανίζονται τα στοιχεία των ακινήτων

Με την έναρξη λειτουργίας, περισσότεροι από 7,1 εκατομμύρια ιδιοκτήτες θα εισέλθουν στο σύστημα μέσω των προσωπικών τους κωδικών στο myAADE και θα δουν συγκεντρωμένα όλα τα ακίνητά τους. Κάθε ακίνητο θα εμφανίζεται ξεχωριστά, επιτρέποντας άμεση εποπτεία της συνολικής εικόνας.

Για κάθε ιδιοκτησία θα προβάλλονται τρεις διαφορετικές καρτέλες με προσυμπληρωμένα δεδομένα. Η πρώτη θα αφορά στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην εφορία, όπως επιφάνεια, χρήση και ηλεκτροδότηση, η δεύτερη θα βασίζεται στο Κτηματολόγιο, ενώ η τρίτη θα περιλαμβάνει πληροφορίες από άλλες πηγές που αξιοποιεί η ΑΑΔΕ.

Η διαδικασία ελέγχου και αντιστοίχισης

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να αντιστοιχίσουν τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) με τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), ώστε να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων. Το σύστημα θα εντοπίζει τυχόν αποκλίσεις και θα ζητά από τον χρήστη να επιλέξει ποια δεδομένα είναι σωστά.

Σε περίπτωση διαφορών, θα υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης απευθείας μέσα από την πλατφόρμα. Η διαδικασία αυτή στοχεύει στην ενοποίηση στοιχείων που μέχρι σήμερα ήταν καταγεγραμμένα αποσπασματικά σε διαφορετικά συστήματα.

Τι στοιχεία απαιτούνται για κάθε ακίνητο

Οι ιδιοκτήτες καλούνται να επιβεβαιώσουν κρίσιμα δεδομένα, όπως η ταυτότητα και η διεύθυνση του ακινήτου, το ποσοστό ιδιοκτησίας και το είδος δικαιώματος. Παράλληλα, πρέπει να ελέγξουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως η επιφάνεια και η κατηγορία.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στα τετραγωνικά μέτρα, καθώς ενδέχεται να προκύψουν διαφορές μεταξύ στοιχείων που έχουν δηλωθεί σε Ε9, Κτηματολόγιο, δήμους ή άλλες διαδικασίες. Επιπλέον, απαιτείται έλεγχος σε δεδομένα όπως οι αριθμοί παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Υποχρεωτική δήλωση χρήσης και μισθώσεων

Η δήλωση της πραγματικής χρήσης κάθε ακινήτου είναι υποχρεωτική και περιλαμβάνει δεκάδες διαφορετικές κατηγορίες, από κατοικίες έως αγροτικές ή επαγγελματικές χρήσεις. Κάθε ιδιοκτησία θα πρέπει να χαρακτηριστεί με σαφήνεια, είτε ως ιδιοκατοικούμενη είτε ως ενοικιαζόμενη ή κενή.

Σε περίπτωση μίσθωσης, θα πρέπει να καταχωρίζονται στοιχεία όπως ο μισθωτής, το ποσό του μισθώματος, η διάρκεια και το είδος της σύμβασης. Το σύστημα θα επισημαίνει αυτόματα τυχόν ασυμφωνίες με φορολογικά δεδομένα, ενώ στην αρχική φάση προβλέπεται μεγαλύτερη ευελιξία λόγω παράλληλων υποχρεώσεων των ιδιοκτητών.

Αποκλίσεις στα στοιχεία και παλαιά δεδομένα

Οι αρχές αναμένουν ότι η ενοποίηση των στοιχείων θα αναδείξει διαφορές, κυρίως σε τετραγωνικά ή χαρακτηρισμούς ακινήτων. Ωστόσο, αυτές οι αποκλίσεις δεν θεωρούνται απαραίτητα παραβάσεις, αλλά αποτέλεσμα παλαιότερων πρακτικών και ασύνδετων συστημάτων.

Η δημιουργία του ψηφιακού μητρώου δίνει τη δυνατότητα διόρθωσης όλων αυτών των στοιχείων σε μία ενιαία πλατφόρμα. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί διασταυρώσεις μεταξύ Ε9 και Κτηματολογίου, ώστε να περιοριστούν τα λάθη πριν από την πλήρη λειτουργία.

Προθεσμίες και ειδικές υποχρεώσεις

Μετά την ενεργοποίηση της πλατφόρμας, οι ιδιοκτήτες θα λάβουν ειδοποίηση και θα έχουν επαρκή χρόνο για να προχωρήσουν σε ελέγχους και διορθώσεις, χωρίς αυστηρές προθεσμίες ή άμεση επιβολή προστίμων. Προβλέπεται μάλιστα δυνατότητα παράτασης εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Υπάρχει όμως μια σημαντική εξαίρεση: από τον Απρίλιο, κάθε νέα μίσθωση ακινήτου ή αγροτεμαχίου, καθώς και κάθε αλλαγή χρήσης, θα πρέπει να δηλώνεται άμεσα στο ΜΙΔΑ με πλήρη στοιχεία, καθιστώντας την πλατφόρμα βασικό εργαλείο καταγραφής της ακίνητης δραστηριότητας.