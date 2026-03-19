Τι φέρνει το νέο πλαίσιο για ακίνητα και μεταβιβάσεις – Δείτε τις 5 αλλαγές

Πίνακας περιεχομένων

Αλλαγές στα ακίνητα φέρνει το νέο νομοσχέδιο, με στόχο τη διευκόλυνση ιδιοκτητών και την απλοποίηση των μεταβιβάσεων.

Η μείωση της γραφειοκρατίας και ιδιαίτερα για τα ακίνητα, αποτελεί τον βασικό άξονα του νέου νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή με στόχο ένα πιο λειτουργικό και αποτελεσματικό κράτος για τους πολίτες. Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει συνολικά 14 παρεμβάσεις που επιχειρούν να δώσουν λύσεις σε χρόνιες δυσλειτουργίες που καταγράφονται στις συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες.

Οι ρυθμίσεις αφορούν ένα ευρύ φάσμα της καθημερινότητας, από ζητήματα που σχετίζονται με ακίνητα έως διαδικασίες που μέχρι σήμερα επιβαρύνουν τους πολίτες με καθυστερήσεις και πολύπλοκες απαιτήσεις. Στόχος είναι η απλοποίηση, η επιτάχυνση και η καλύτερη παρακολούθηση των διοικητικών διαδικασιών.

Αλλαγές στις συναλλαγές με το Δημόσιο

Μία από τις βασικές κατευθύνσεις του νομοσχεδίου είναι η αντικατάσταση δικαιολογητικών με υπεύθυνες δηλώσεις για πληροφορίες που ήδη διαθέτει το Δημόσιο. Με τον τρόπο αυτό, περιορίζεται σημαντικά η ανάγκη συγκέντρωσης εγγράφων, ενώ η διοικητική πράξη θα εκδίδεται άμεσα εφόσον η δήλωση δεν είναι προδήλως αβάσιμη.

Παράλληλα, προβλέπεται έλεγχος της ακρίβειας των δηλώσεων εντός έξι μηνών, με αυστηρές κυρώσεις σε περιπτώσεις ψευδών στοιχείων. Η δυνατότητα αυτή δεν θα ισχύει για όσους έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν για αντίστοιχες παραβάσεις, ενώ διευκρινίζεται ότι δεν αντικαθίστανται άδειες ή επίσημες βεβαιώσεις.

Ψηφιακή παρακολούθηση και έλεγχος διαδικασιών

Το νομοσχέδιο εισάγει νέα εργαλεία διαφάνειας και ελέγχου, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να ενημερώνονται ψηφιακά για την πορεία των αιτημάτων τους. Θα γνωρίζουν ποιος υπάλληλος χειρίζεται κάθε υπόθεση, ενώ προβλέπονται και κυρώσεις σε περίπτωση μη εφαρμογής των σχετικών διαδικασιών.

Την ίδια στιγμή, ενισχύεται ο ρόλος του Συμβούλου Ακεραιότητας, ο οποίος θα παρακολουθεί συστηματικά τις καταγγελίες των πολιτών. Μέσω ειδικού κωδικού, οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την εξέλιξη της αναφοράς τους, ενώ θα υπάρχει τακτική ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας.

Παρεμβάσεις για ακίνητα και ιδιοκτήτες

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις συναλλαγές που αφορούν ακίνητα, με στόχο την άρση εμποδίων που δημιουργούν καθυστερήσεις και αβεβαιότητα. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η δυνατότητα εξόφλησης του φόρου κληρονομιάς κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου, διευκολύνοντας όσους δεν μπορούν να καταβάλουν άμεσα το ποσό.

Επιπλέον, καταργείται η υποχρέωση σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος σε συγκεκριμένες περιπτώσεις εντός σχεδίου περιοχών, όταν υπάρχουν ήδη διαθέσιμα στοιχεία μέσω του Κτηματολογίου και της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα απελευθέρωσης μεταβίβασης κατασχεμένων ακινήτων, υπό όρους που σχετίζονται με την εξόφληση οφειλών.

Νέος ρόλος για συμβολαιογράφους και υπηρεσίες

Σημαντική είναι και η ενίσχυση του ρόλου των συμβολαιογράφων, οι οποίοι μετατρέπονται σε κεντρικό σημείο εξυπηρέτησης για μια σειρά διαδικασιών. Με τη διασύνδεσή τους με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και την ΑΑΔΕ, θα μπορούν να διεκπεραιώνουν περισσότερες ενέργειες, όπως φορολογικές δηλώσεις και πληρωμές.

Με αυτόν τον τρόπο, οι συναλλασσόμενοι θα χρειάζεται να παρίστανται μόνο για την υπογραφή του συμβολαίου, μειώνοντας τον χρόνο και τη γραφειοκρατία. Παράλληλα, θεσπίζεται ειδικός λογαριασμός για τη διαχείριση των σχετικών πληρωμών.

Ρυθμίσεις για ενιαία λειτουργία και συμμόρφωση

Το σχέδιο νόμου επιχειρεί να αντιμετωπίσει και προβλήματα διαφορετικής ερμηνείας της νομοθεσίας από υπηρεσίες. Δημιουργείται κεντρικός μηχανισμός εξέτασης υποθέσεων, ώστε να διασφαλίζεται ενιαία εφαρμογή των κανόνων.

Επιπλέον, προβλέπεται η υποχρέωση συμμόρφωσης με δικαστικές αποφάσεις, μέσω της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και η υποχρεωτική ανάρτηση εγκυκλίων και ωραρίων λειτουργίας των υπηρεσιών. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων αυτών, θα επιβάλλονται κυρώσεις.

Οι νέες ρυθμίσεις που θα κάνουν ευκολότερη τη ζωή στους ιδιοκτήτες ακινήτων

1. Αποχή του Δημοσίου, υπό προϋποθέσεις, από τη διεκδίκηση ακινήτων πολιτών. Οι Κτηματικές Υπηρεσίες σήμερα διεκδικούν δικαστικά ακίνητα πολιτών χωρίς τίτλο ή επικαλούμενες ότι ήταν κρατικά επί Τουρκοκρατίας. Οι διεκδικήσεις αυτές παύουν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που απηχούν τη σχετική νομολογία του Αρείου Πάγου και την αυτονόητη προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Συγκεκριμένα το Δημόσιο δεν θα διεκδικεί ακίνητα στις περιπτώσεις που:

– Οι ιδιώτες ή οι δικαιοπάροχοί τους έχουν ακίνητο µετεγγραµµένο μέχρι το 1975

– Οι ιδιώτες έχουν εγκατασταθεί κατόπιν υπόδειξης δηµόσιας αρχής (πρόσφυγες)

– Διαθέτουν προσωρινά παραχωρητήρια ή αντίστοιχους τίτλους που έχει εκδώσει η Διοίκηση.

Σημειώνεται ότι από τη ρύθμιση εξαιρούνται κοινόχρηστα ακίνητα, αιγιαλοί, αρχαιολογικοί χώροι ενώ δεν επηρεάζεται επίσης η εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας.

2. Δυνατότητα για πληρωμή του φόρου κληρονομίας κατά τη μεταβίβαση του κληρονομιαίου ακινήτου. Σήμερα όσοι αδυνατούν να πληρώσουν τον φόρο κληρονομίας, δεν μπορούν να εκποιήσουν το ακίνητό τους που κληρονόμησαν. Με τη νέα ρύθμιση ο φόρος θα μπορεί να πληρώνεται από το τίμημα της μεταβίβασης του ακινήτου.

3. Κατάργηση υποχρεωτικής σύνταξης τοπογραφικού για συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων σε περιοχές εντός σχεδίου με επικυρωμένη πράξη εφαρμογής. Εφόσον το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή με κυρωμένη και μετεγγραμμένη πράξη εφαρμογής και κτηματολόγιο σε λειτουργία, είναι περιττό να συνταχθεί τοπογραφικό διάγραμμα από ιδιώτη μηχανικό, διότι το κτηματολογικό φύλλο έχει και τοπογραφικό διάγραμμα, ενώ οι όροι δόμησης και τα λοιπά κρίσιμα στοιχεία για κτίρια προκύπτουν από την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου.

4. Δυνατότητα της ΑΑΔΕ να απελευθερώνει οριστικά τη μεταβίβαση κατασχεμένου ακινήτου. Η ΑΑΔΕ θα μπορεί να απελευθερώνει τη μεταβίβαση κατασχεμένου ακινήτου, με την προϋπόθεση ότι ένα ποσοστό του τιμήματος (το οποίο θα ορίζει η ΑΑΔΕ με βάση το ποσό της οφειλής και το ποσό που εισπράττεται από τη μεταβίβαση) θα παρακρατείται και θα αποδίδεται από τον Συμβολαιογράφο στην ΑΑΔΕ.

5. Eπιτάχυνση σύνταξης των συμβολαίων μέσω αναβάθμισης του ρόλου των συμβολαιογράφων και λειτουργία τους ως one-stop shop. Οι συμβολαιογράφοι ήδη διεκπεραιώνουν μια σειρά από εργασίες, πέρα από τη σύνταξη του συμβολαίου, όπως η έκδοση φορολογικής / ασφαλιστικής ενημερότητας και η αίτηση για εγγραφή στο Κτηματολόγιο.

Στο εξής αποκτούν διασύνδεση με το ΤΕΕ για την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου και την ΑΑΔΕ για την περιπτώσεις απαλλαγής φόρου, θα υποβάλλουν τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης και θα καταβάλλουν τα αντίστοιχα ποσά. Τα διάφορα έξοδα και η αμοιβή για την κατάρτιση του συμβολαίου θα καταβάλλονται σε ειδικό, ακατάσχετο λογαριασμό, από τον οποίο οι συμβολαιογράφοι θα κάνουν τις πληρωμές, με ανάλογη αύξηση της αμοιβής τους για τις πρόσθετες υπηρεσίες που θα παρέχουν. Με την εφαρμογή της ρύθμισης οι συμβαλλόμενοι θα παρίστανται μόνο για την υπογραφή του συμβολαίου.

