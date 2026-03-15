Ακίνητα: Οι αλλαγές σε φόρους, μισθώσεις και ενεργειακές υποχρεώσεις

Η αγορά ακινήτων βρίσκεται σε περίοδο σημαντικών αλλαγών, με την ΠΟΜΙΔΑ να ενημερώνει για φορολογικά, ενεργειακά και μισθωτικά ζητήματα.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που παρουσιάστηκαν αφορά τις πρόσφατες αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου που σχετίζεται με τα ακίνητα. Οι ιδιοκτήτες καλούνται να προσαρμοστούν σε νέες ρυθμίσεις που επηρεάζουν την οικονομική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας.

Η αγορά ακινήτων βρίσκεται σε μια περίοδο έντονων μεταβολών, καθώς νέες ρυθμίσεις σε φορολογικά ζητήματα, μισθώσεις και ενεργειακές υποχρεώσεις δημιουργούν ένα διαφορετικό πλαίσιο για τους ιδιοκτήτες. Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν άμεσα όσους διαθέτουν ακίνητη περιουσία αλλά και όσους σχεδιάζουν να αποκτήσουν κατοικία ή επενδυτικό ακίνητο.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αυξανόμενων απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών, η ανάγκη για έγκυρη ενημέρωση γίνεται ολοένα και πιο σημαντική. Για τον λόγο αυτό, η ΠΟΜΙΔΑ προχώρησε σε μια σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων σε 10 πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, παρουσιάζοντας τα βασικά ζητήματα που επηρεάζουν σήμερα την ιδιωτική ακίνητη περιουσία.

Η πρωτοβουλία ενημέρωσης σε 10 πόλεις

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε πόλεις της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας, με στόχο την ενημέρωση ιδιοκτητών και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ακινήτων. Την πρωτοβουλία συντόνισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς.

Στην περιοδεία συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ Στράτος Παραδιάς, ο αντιπρόεδρος της ομοσπονδίας από τη Θεσσαλονίκη Κώστας Χαιδούτης, ο υπεύθυνος ανάπτυξης του προγράμματος ασφάλισης κτιρίων Νίκος Κεχαγιάογλου και ο συγγραφέας Ηλίας Παπαγεωργιάδης.

Παράλληλα παρουσιάστηκε και το βιβλίο «Αγοράζω Σπίτι», ένας πρακτικός οδηγός που απευθύνεται σε όσους θέλουν να αγοράσουν, να διαχειριστούν ή να αξιοποιήσουν ακίνητα.

Φορολογία ακινήτων και οικονομικές υποχρεώσεις

Στο ίδιο πλαίσιο, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ), το οποίο προβλέπεται να επιβληθεί με συντελεστή 1 τοις χιλίοις και να είναι τριπλάσιο σε σχέση με το υφιστάμενο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.

Αλλαγές στις μισθώσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται και στο πλαίσιο των μισθώσεων. Οι νέες ρυθμίσεις επηρεάζουν τόσο τις μισθώσεις κατοικιών όσο και τις επαγγελματικές μισθώσεις, δημιουργώντας νέους κανόνες στη σχέση ιδιοκτητών και μισθωτών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η υποχρεωτική τραπεζική καταβολή των μισθωμάτων, η οποία θα εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου 2026. Η αλλαγή αυτή επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι πληρωμές των ενοικίων και δημιουργεί νέες υποχρεώσεις για τους ιδιοκτήτες.

Το νέο Μητρώο Ακινήτων και οι διοικητικές διαδικασίες

Μεταξύ των σημαντικών αλλαγών βρίσκεται και η δημιουργία του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) από την ΑΑΔΕ. Το νέο αυτό σύστημα αναμένεται να συγκεντρώνει στοιχεία για τα ακίνητα και τη διαχείρισή τους.

Η λειτουργία του μητρώου εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια οργάνωσης και καταγραφής της ακίνητης περιουσίας, δημιουργώντας ένα πιο οργανωμένο διοικητικό πλαίσιο για ιδιοκτήτες και φορολογικές αρχές.

Ενεργειακές απαιτήσεις και τεχνικές υποχρεώσεις

Οι ιδιοκτήτες καλούνται επίσης να προσαρμοστούν σε νέες υποχρεώσεις που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. Οι αλλαγές αυτές συνδέονται με την προσπάθεια βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των ακινήτων.

Παράλληλα, προβλέπεται η υποχρεωτική δήλωση των ανελκυστήρων, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες τεχνικές και διοικητικές υποχρεώσεις για τους ιδιοκτήτες πολυκατοικιών και άλλων κτιρίων.

Νέες διαδικασίες για μισθώσεις και νομικά ζητήματα

Στο πλαίσιο των ενημερωτικών εκδηλώσεων παρουσιάστηκαν επίσης οι διαδικασίες που αφορούν την έκδοση πιστοποιητικού φερεγγυότητας για τους μισθωτές, καθώς και η διαδικασία διαταγής απόδοσης μισθίου σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης.

Επιπλέον, αναλύθηκαν οι αλλαγές που σχετίζονται με ζητήματα κληρονομιάς, όπως οι κληρονομικές συμβάσεις, οι διαθήκες, τα χρέη και η νόμιμη μοίρα, θέματα που επηρεάζουν τη μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας.

Περιορισμοί στη δόμηση και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Οι ιδιοκτήτες ενημερώθηκαν επίσης για νέους πολεοδομικούς περιορισμούς που αφορούν τόσο τη δόμηση όσο και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν τις δυνατότητες αξιοποίησης των ακινήτων σε πολλές περιοχές.

Οι νέοι κανόνες αναμένεται να διαμορφώσουν διαφορετικές συνθήκες στην αγορά, επηρεάζοντας τις επενδυτικές επιλογές και τον τρόπο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας.

Πρόγραμμα ασφάλισης κατοικιών

Τέλος, παρουσιάστηκε και το πρόγραμμα ασφάλισης κατοικιών για τα μέλη της ΠΟΜΙΔΑ. Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος προβλέπεται δυνατότητα έκπτωσης 20% στον ΕΝΦΙΑ για όσους συμμετέχουν.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος των δράσεων ενημέρωσης και υποστήριξης των ιδιοκτητών, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν ένα ολοένα και πιο σύνθετο πλαίσιο υποχρεώσεων και κανονισμών στην αγορά ακινήτων.