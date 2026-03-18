Έρχεται voucher για Κοινωνικό leasing – Δείτε αν δικαιούστε και τα ποσά

Πίνακας περιεχομένων

Το κοινωνικό leasing φέρνει επιδότηση έως 150 ευρώ τον μήνα για ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε 12.500 ευάλωτα νοικοκυριά.

Το κοινωνικό leasing αποτελεί μία από τις βασικές παρεμβάσεις που προωθεί η κυβέρνηση για τη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών, δίνοντας τη δυνατότητα απόκτησης ηλεκτρικού αυτοκινήτου με χαμηλό μηνιαίο κόστος. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που οδηγεί το μίσθωμα έως και στα 150 ευρώ τον μήνα, διευκολύνοντας την πρόσβαση στις πράσινες μετακινήσεις.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 25 μέτρων συνολικού προϋπολογισμού 5,3 δισ. ευρώ, τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της ενεργειακής αναβάθμισης, της στέγασης και των βιώσιμων μεταφορών για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις.

Ποιοι εντάσσονται στο πρόγραμμα κοινωνικού leasing

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μεταφορικά ευάλωτα νοικοκυριά, με συνολικό αριθμό ωφελουμένων που εκτιμάται στις 12.500. Οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να μισθώσουν ηλεκτρικά ΙΧ με σημαντικά μειωμένο κόστος, χάρη στην κρατική επιδότηση.

Η επιλογή του οχήματος δεν θα γίνεται τυχαία, αλλά μέσα από συγκεκριμένη λίστα επιλέξιμων μοντέλων, η οποία θα είναι δημόσια διαθέσιμη. Στη λίστα αυτή θα περιλαμβάνονται τα πιο οικονομικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην αγορά, δίνοντας στους δικαιούχους τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Το ύψος της επιδότησης και τα βασικά ποσά

Η μέση επιδότηση ανά δικαιούχο διαμορφώνεται στις 13.000 ευρώ για διάρκεια μίσθωσης τεσσάρων ετών. Για τα άτομα με αναπηρία προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση 2.000 ευρώ, αυξάνοντας το συνολικό ποσό στήριξης.

Παράλληλα, προβλέπεται επιδότηση 500 ευρώ για την προμήθεια οικιακού φορτιστή, ενισχύοντας τη δυνατότητα χρήσης του ηλεκτρικού οχήματος στην καθημερινότητα. Το σύνολο της επιδότησης συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση του τελικού κόστους για τους ωφελούμενους.

Πώς διαμορφώνεται το τελικό μηνιαίο κόστος

Η πρακτική εφαρμογή του προγράμματος οδηγεί σε αισθητή μείωση του συνολικού μισθώματος. Για παράδειγμα, σε περίπτωση επιλογής οχήματος με συνολικό κόστος μίσθωσης 20.000 ευρώ για τέσσερα χρόνια, η επιδότηση καλύπτει μεγάλο μέρος του ποσού.

Με την ενίσχυση των 13.000 ευρώ και τα 500 ευρώ για τον φορτιστή, το τελικό ποσό που καλείται να πληρώσει ο δικαιούχος περιορίζεται στα 7.000 ευρώ για όλη την τετραετία. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 145 ευρώ μηνιαίως, εντός του ορίου που θέτει το πρόγραμμα.

Τύπος νοικοκυριού Εισοδηματικό όριο (ευρώ) Μονομελές χωρίς παιδιά και χωρίς αναπηρία 10.500 Μονογονεϊκό με 1 παιδί και χωρίς αναπηρία 13.650 Μονογονεϊκό με 1 παιδί και 1 μέλος με αναπηρία 16.650 Έγγαμο χωρίς παιδιά και χωρίς αναπηρία 20.800 Έγγαμο με 2 παιδιά και χωρίς αναπηρία 27.100 Έγγαμο με 2 παιδιά και μέλος με αναπηρία 30.100 Έγγαμο με περισσότερα από 3 παιδιά και μέλος με αναπηρία 36.400

Η θέση του κοινωνικού leasing στο ευρύτερο πακέτο μέτρων

Το κοινωνικό leasing αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού που περιλαμβάνει δράσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, τη στήριξη της στέγασης και την προώθηση των πράσινων μεταφορών. Οι παρεμβάσεις αυτές συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο πλέγμα πολιτικών με στόχο την ενίσχυση των πιο ευάλωτων ομάδων.

Μέσα από αυτές τις δράσεις επιχειρείται να διευρυνθεί η πρόσβαση σε σύγχρονες και οικονομικές λύσεις μετακίνησης, μειώνοντας ταυτόχρονα το ενεργειακό αποτύπωμα και το κόστος διαβίωσης για τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.