Νέο επίδομα ανεργίας: Πότε χάνεται και πώς υπολογίζεται

Το νέο επίδομα ανεργίας το 2026 φέρνει αυστηρότερους όρους παραμονής στο σύστημα και σημαντικές αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των ποσών.

Το επίδομα ανεργίας το 2026 εισέρχεται σε μια νέα φάση, καθώς τίθενται σε εφαρμογή αλλαγές που επηρεάζουν τόσο τις προϋποθέσεις διατήρησής του όσο και τον τρόπο υπολογισμού του ποσού που λαμβάνουν οι δικαιούχοι. Το νέο πλαίσιο δίνει έμφαση στην ταχύτερη επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας, εισάγοντας αυστηρότερους κανόνες.

Παράλληλα, η δομή του επιδόματος μεταβάλλεται, με τα ποσά να προσαρμόζονται ανάλογα με την εργασιακή πορεία και τις αποδοχές του κάθε δικαιούχου. Η εφαρμογή του μέτρου βρίσκεται ήδη σε πιλοτική φάση, η οποία συνεχίζεται μέσα στο 2026.

Νέοι όροι για τη διατήρηση του επιδόματος ανεργίας

Σημαντική αλλαγή αφορά τη στάση των ανέργων απέναντι στις προτάσεις εργασίας που λαμβάνουν από τη ΔΥΠΑ. Με το νέο σύστημα, οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να απορρίψουν έως δύο προσφερόμενες θέσεις εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές είναι συναφείς με το επαγγελματικό τους προφίλ και βρίσκονται σε λογική απόσταση από τον τόπο κατοικίας τους.

Ωστόσο, σε περίπτωση που υπάρξει και τρίτη διαδοχική άρνηση, τότε ενεργοποιείται η πρόβλεψη διακοπής του επιδόματος ανεργίας. Η ρύθμιση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια να περιοριστεί η μακροχρόνια ανεργία και να ενισχυθεί η ενεργή αναζήτηση εργασίας.

Πιλοτική εφαρμογή και οικονομικά στοιχεία

Η νέα μορφή του επιδόματος ανεργίας εφαρμόζεται πιλοτικά από τον Απρίλιο του 2025, με τη δοκιμαστική περίοδο να έχει παραταθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026. Η υλοποίηση του προγράμματος χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, με συνολικό προϋπολογισμό 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Μέχρι σήμερα, περίπου 15.000 άνεργοι έχουν ενταχθεί στο νέο καθεστώς, λαμβάνοντας ενισχυμένα ποσά που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.375 ευρώ τον μήνα. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν τη διαφοροποίηση σε σχέση με το ισχύον σύστημα, ειδικά στα αρχικά στάδια της επιδότησης.

Πώς διαμορφώνεται το ποσό του επιδόματος

Το ύψος του επιδόματος ανεργίας δεν είναι πλέον ενιαίο, αλλά διαμορφώνεται κλιμακωτά. Στους πρώτους μήνες καταβάλλεται υψηλότερο ποσό, το οποίο μειώνεται σταδιακά όσο παρατείνεται η περίοδος ανεργίας. Η συνολική διάρκεια επιδότησης μπορεί να φτάσει έως και τα 24 μήνες.

Κατά το πρώτο εξάμηνο, οι άνεργοι λαμβάνουν ενισχυμένη οικονομική στήριξη σε σχέση με το σημερινό καθεστώς. Στη συνέχεια, το ποσό μειώνεται ανά τρίμηνο, διατηρώντας ωστόσο ένα ελάχιστο επίπεδο που συνδέεται με το ισχύον επίδομα ανεργίας, το οποίο μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού ανέρχεται στα 565 ευρώ. Σε ενδεχόμενη καθολική εφαρμογή, αυτή η προστασία ενδέχεται να μην ισχύσει.

Οι τρεις πυλώνες υπολογισμού

Ο τρόπος υπολογισμού του νέου επιδόματος βασίζεται σε τρεις βασικές συνιστώσες. Το σταθερό μέρος αφορά το σύνολο των ανέργων και προκύπτει ως ποσοστό του ημερομισθίου, ξεκινώντας από υψηλότερα επίπεδα και μειούμενο σταδιακά με την πάροδο του χρόνου. Συγκεκριμένα, το ποσοστό αυτό ξεκινά από το 70% του κατώτατου μισθού το πρώτο τρίμηνο και φτάνει στο 20% κατά το δεύτερο έτος.

Το μεταβλητό μέρος σχετίζεται με την επαγγελματική εμπειρία και τις αποδοχές του εργαζομένου. Όσοι διαθέτουν τουλάχιστον 900 ημέρες ασφάλισης την τελευταία τετραετία μπορούν να λάβουν πρόσθετη ενίσχυση, ενισχύοντας τον ανταποδοτικό χαρακτήρα του επιδόματος.

Παράλληλα, προβλέπονται προσαυξήσεις ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, όπως επιδόματα για τέκνα και επιπλέον παροχές κατά τις περιόδους του Πάσχα και των Χριστουγέννων, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Ποιοι ενδέχεται να δουν χαμηλότερα ποσά

Το νέο σύστημα δεν ευνοεί όλους τους δικαιούχους στον ίδιο βαθμό. Για όσους έχουν περιορισμένη εργασιακή εμπειρία ή χαμηλότερες αποδοχές, υπάρχει το ενδεχόμενο το ποσό του επιδόματος να διαμορφωθεί κάτω από τα σημερινά επίπεδα.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται κυρίως με το ενδεχόμενο πλήρους εφαρμογής του νέου πλαισίου, όπου ενδέχεται να μην διατηρηθεί το κατώτατο όριο των 565 ευρώ. Έτσι, η τελική παροχή θα εξαρτάται περισσότερο από τα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε ανέργου και λιγότερο από ένα ενιαίο σύστημα προστασίας.