Επίδομα 300 ευρώ για διακοπές – Πώς κάνετε αίτηση

Το επίδομα Youth Pass δίνει έως 300 ευρώ σε νέους 18 ετών για διακοπές και δραστηριότητες, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Το επίδομα Youth Pass δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες νέους να εξασφαλίσουν οικονομική ενίσχυση έως 300 ευρώ για διακοπές και δραστηριότητες, με την υποβολή αιτήσεων να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η ενίσχυση απευθύνεται σε όλους όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, χωρίς να τίθενται εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια, διευρύνοντας σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων.

Ποιο είναι το ποσό του επιδόματος

Το συνολικό ποσό του επιδόματος ανέρχεται στα 300 ευρώ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις των 150 ευρώ.

Η πρώτη δόση πιστώνεται μετά την υποβολή της αίτησης, ενώ η δεύτερη καταβάλλεται το επόμενο έτος, όταν ο δικαιούχος συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας του.

Πότε πληρώνεται το Youth Pass

Η πίστωση της πρώτης δόσης πραγματοποιείται στα τέλη Μαΐου, με τα χρήματα να καταλήγουν στο ψηφιακό πορτοφόλι των δικαιούχων.

Η διαδικασία ενεργοποίησης της κάρτας γίνεται μέσω ενημέρωσης από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, είτε με μήνυμα στο κινητό είτε με e-mail, που περιλαμβάνει σχετικό σύνδεσμο.

Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί το επίδομα

Το Youth Pass δίνεται με τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία χρησιμοποιείται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού και των μεταφορών.

Οι δικαιούχοι μπορούν να καλύψουν δαπάνες όπως διαμονή σε καταλύματα, αγορά εισιτηρίων για μετακινήσεις ή συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι συμπλήρωσαν τα 18 έτη ηλικίας μέσα στο διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η αίτηση υποβάλλεται μία φορά και δεν απαιτείται επανυποβολή, καθώς η δεύτερη δόση καταβάλλεται αυτόματα μετά από έλεγχο των προϋποθέσεων.

Πώς γίνεται η αίτηση

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 1η Απριλίου έως και τις 15 Μαΐου κάθε έτους, μέσω της σχετικής πλατφόρμας.

Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία, η αίτηση είναι απλή και ολοκληρώνεται με την καταχώριση των απαραίτητων στοιχείων, ενώ η χρήση της ενίσχυσης γίνεται εύκολα μέσω της ψηφιακής κάρτας.