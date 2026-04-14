Νέο «κρυφό» επίδομα: Λίγοι το ξέρουν – Οι δικαιούχοι εδώ

Νέα μέτρα στήριξης για άτομα με αναπηρία περιλαμβάνουν οικονομικά προσιτό εξοπλισμό και υπηρεσίες, με ειδικές προβλέψεις για επιδότηση έως 70 ευρώ.

Το επίδομα και τα μέτρα στήριξης για άτομα με αναπηρία ενισχύονται μέσα από νέο πλαίσιο, το οποίο προβλέπει οικονομική διευκόλυνση στην πρόσβαση σε υπηρεσίες και εξοπλισμό ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Η ρύθμιση στοχεύει στη βελτίωση της καθημερινότητας των δικαιούχων, εξασφαλίζοντας ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές, χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις σε σχέση με τα βασικά τιμολόγια.

Ποιο είναι το οικονομικό όφελος για τους δικαιούχους

Στο πλαίσιο των νέων μέτρων προβλέπεται συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού, με ανώτατο κόστος έως 70 ευρώ για έναν τύπο υποστηρικτικής συσκευής.

Η ενίσχυση αυτή απευθύνεται σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, καλύπτοντας ανάγκες που σχετίζονται με προβλήματα όρασης, ακοής, ομιλίας, κινητικότητας ή νοητικής υστέρησης.

Πώς διασφαλίζεται η οικονομική προσιτότητα

Η χρήση των υποστηρικτικών υπηρεσιών εντάσσεται στα προγράμματα ομιλίας και δεδομένων που ήδη διαθέτουν οι δικαιούχοι, χωρίς επιπλέον χρεώσεις πέραν των προβλεπόμενων τιμολογίων.

Επιπλέον, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως η χρήση υπηρεσιών μεσολαβητικής αναμετάδοσης για βλαβοδιαχείριση, δεν επιβάλλονται χρεώσεις δεδομένων, ενισχύοντας περαιτέρω την οικονομική ελάφρυνση των δικαιούχων.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι των παροχών

Δικαιούχοι των μέτρων είναι τα άτομα με αναπηρία που διαθέτουν πιστοποίηση σε ισχύ από αρμόδια αρχή, ενώ υπάρχει δυνατότητα εκπροσώπησης μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένων προσώπων.

Για ανήλικους με αναπηρία, δικαιούχος θεωρείται το πρόσωπο που έχει τη φροντίδα τους, όπως ο γονέας ή ο επίτροπος, διασφαλίζοντας την πρόσβαση στα μέτρα στήριξης.

Οι υπηρεσίες που συνοδεύουν την ενίσχυση

Πέρα από το οικονομικό σκέλος, οι δικαιούχοι αποκτούν πρόσβαση σε υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες πλήρους συνομιλίας, άμεσων μηνυμάτων και μετατροπής ομιλίας σε κείμενο.

Οι υπηρεσίες αυτές ενισχύουν την επικοινωνία και τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην καθημερινή ζωή, συνδυάζοντας την τεχνολογική υποστήριξη με οικονομικά προσιτές λύσεις.

Η διαδικασία για την απόκτηση της ενίσχυσης

Για τη χορήγηση των παροχών απαιτείται αίτηση από τον δικαιούχο, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αναπηρία.

Οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν τη δυνατότητα να επιβεβαιώνουν τα στοιχεία μέσω ψηφιακών διαδικασιών, διασφαλίζοντας την ορθότητα των δεδομένων και την ταχεία εξυπηρέτηση των δικαιούχων.

Αναλυτικά το ΦΕΚ ΕΔΩ