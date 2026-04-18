Fuel Pass: Πότε κλείνουν οι αιτήσεις

Αν και η προθεσμία αιτήσεων λήγει στις 30 Απριλίου, το voucher μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως τα τέλη Ιουλίου 2026.

Το ποσό αξιοποιείται αποκλειστικά για αγορά καυσίμων ή σχετικές μετακινήσεις, δίνοντας στους δικαιούχους μια σημαντική οικονομική «ανάσα» για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης.

Το επίδομα Fuel Pass συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις, με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή έως τις 30 Απριλίου 2026, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους δικαιούχους να υποβάλουν κανονικά την αίτησή τους.

Η διαδικασία πλέον εξελίσσεται ομαλά, χωρίς τα προβλήματα των πρώτων ημερών, ενώ η καταβολή των ποσών ξεκινά εκ νέου μετά το Πάσχα, καθώς το τραπεζικό σύστημα επιστρέφει σε κανονική λειτουργία.

Πότε γίνονται οι πληρωμές του επιδόματος

Οι πληρωμές του επιδόματος Fuel Pass επανεκκινούν από την Τρίτη 14 Απριλίου, μετά την παύση που προκάλεσαν οι τραπεζικές αργίες της Μεγάλης Παρασκευής και της Δευτέρας του Πάσχα.

Συνήθως, τα χρήματα πιστώνονται εντός 48 ωρών από την υποβολή της αίτησης, ενώ ήδη έχουν πληρωθεί όσοι υπέβαλαν αίτηση τις πρώτες ημέρες της διαδικασίας, πριν τις αργίες.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του Fuel Pass

Το επίδομα αφορά φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Το όριο διαμορφώνεται έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο φτάνει τις 39.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Τα ποσά της επιδότησης

Το ύψος του επιδόματος διαφοροποιείται ανάλογα με το όχημα, την περιοχή και τον τρόπο πληρωμής.

Για αυτοκίνητα, η ενίσχυση φτάνει έως 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα σε νησιωτικές περιοχές και έως 50 ευρώ στην ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ μειώνεται κατά 10 ευρώ όταν επιλέγεται κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Για μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα, τα ποσά κυμαίνονται από 25 έως 35 ευρώ, με την ψηφιακή κάρτα να προσφέρει σταθερά μεγαλύτερη ενίσχυση.

Πώς γίνεται η αίτηση για το επίδομα

Η αίτηση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας, με τη χρήση κωδικών Taxisnet, όπου ο δικαιούχος επιβεβαιώνει τα στοιχεία του και επιλέγει όχημα και τρόπο πληρωμής.

Εναλλακτικά, η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί μέσω ΚΕΠ για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Η επιδότηση χορηγείται ανά ΑΦΜ και αφορά ένα μόνο όχημα, το οποίο πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας.

Συχνές αιτίες απόρριψης είναι η ακινησία του οχήματος, η έλλειψη ασφάλισης ή εκκρεμότητες σε τέλη, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στην επιλογή της ψηφιακής κάρτας, η οποία προϋποθέτει κινητό τηλέφωνο με δυνατότητα ανέπαφων συναλλαγών.