ΝΕΟ πρόβλημα με το Fuel Pass: Τι συμβαίνει με τις αιτήσεις και τις πληρωμές

Το Fuel Pass μπαίνει στην τελική ευθεία αιτήσεων, με αλλαγές στο σύστημα και διαφοροποίηση στις πληρωμές πριν και μετά το Πάσχα.

Το Fuel Pass εισέρχεται στην τελευταία φάση υποβολής αιτήσεων, καθώς αλλάζει το πλαίσιο πρόσβασης στην πλατφόρμα και διαμορφώνονται τα δεδομένα για τις πληρωμές των δικαιούχων. Η διαδικασία συνεχίζεται με νέο τρόπο, μετά τα προβλήματα που καταγράφηκαν κατά την έναρξη λειτουργίας του συστήματος.

Οι αιτήσεις πλέον εξελίσσονται χωρίς περιορισμούς για όλους τους πολίτες, ενώ καθοριστικό ρόλο παίζει το χρονικό σημείο υποβολής, καθώς αυτό επηρεάζει άμεσα το πότε θα πιστωθούν τα ποσά.

Ωστόσο, ένα νέο εμπόδιο ανακύπτει για τους δικαιούχους: η «παγίδα» του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας. Παρότι οι ολοκληρωμένες αιτήσεις στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr ξεπέρασαν τις 800.000 και οι πρώτες πληρωμές έχουν ήδη πιστωθεί στους λογαριασμούς δικαιούχων που κατάφεραν να υποβάλουν επιτυχώς την αίτησή τους τη Μεγάλη Δευτέρα, ανακύπτουν από χθες νέα προβλήματα στη διαδικασία ταυτοποίησης των δικαιούχων, που δεν τους επιτρέπουν να ολοκληρώσουν την αίτηση προκειμένου να πληρωθούν.

Συγκεκριμένα, ενώ η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται πλέον ομαλότερα, δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων έρχονται εγκλωβίζονται στο στάδιο της ταυτοποίησης μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Το σύστημα ζητά την επιβεβαίωση κινητού τηλεφώνου και email για όσους δεν είχαν πλήρως επικαιροποιημένα στοιχεία στο ΕΜΕπ.

Στο κρίσιμο εκείνο στάδιο όμως, η πλατφόρμα τους ζητά είτε να μεταβούν σε ΚΕΠ είτε να δηλώσουν το email τους στο ΕΜΕπ.

Χιλιάδες πολίτες αναφέρουν ότι, ενώ συμπληρώνουν τη διεύθυνσή τους στο Εθνικό Μητρώο, το απαραίτητο μήνυμα επιβεβαίωσης με τον ειδικό σύνδεσμο (link) δεν φτάνει ποτέ στα εισερχόμενά τους, ακόμη και μετά από πολύωρη αναμονή.

Και στις δύο περιπτώσεις, η αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα και η εντολή πληρωμής δεν μπορεί να δρομολογηθεί.

Πώς διαμορφώνεται το χρονοδιάγραμμα αιτήσεων

Η Μεγάλη Πέμπτη αποτελεί την τελευταία ημέρα κατά την οποία οι αιτήσεις υποβάλλονται με βάση τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ. Συγκεκριμένα, τη συγκεκριμένη ημέρα δικαίωμα υποβολής έχουν όσοι το ΑΦΜ τους λήγει σε 8, 9 ή 0.

Από τη Μεγάλη Παρασκευή και έως τις 30 Απριλίου, η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή για όλους, χωρίς κανέναν περιορισμό. Η αλλαγή αυτή εφαρμόστηκε μετά τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας, οδηγώντας σε αναπροσαρμογή του αρχικού σχεδιασμού.

Ποιοι προλαβαίνουν πληρωμή πριν το Πάσχα

Καθοριστικός παράγοντας για την πληρωμή είναι ο χρόνος επεξεργασίας, ο οποίος υπολογίζεται περίπου στις 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα προλάβουν όλοι οι δικαιούχοι να λάβουν τα χρήματα πριν τις εορτές.

Πριν το Πάσχα θα πληρωθούν όσοι υπέβαλαν αίτηση τη Μεγάλη Δευτέρα, καθώς και όσοι ανήκουν σε ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2 ή 3 και υπέβαλαν αίτηση τη Μεγάλη Τρίτη. Αντίθετα, όσοι προχωρούν σε αίτηση από τη συνέχεια της εβδομάδας και μετά, θα δουν την πίστωση μετά το Πάσχα, λόγω της τραπεζικής αργίας.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του Fuel Pass

Το μέτρο αφορά φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ για άγαμους, τις 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, ενώ προβλέπεται προσαύξηση κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο φτάνει τις 39.000 ευρώ, με επιπλέον αύξηση για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Προϋποθέσεις για το όχημα

Κάθε δικαιούχος μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα ή μία μοτοσυκλέτα ή μοτοποδήλατο, ακόμη και αν διαθέτει περισσότερα. Το όχημα που δηλώνεται πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να βρίσκεται σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην υπάρχουν οφειλές από τέλη κυκλοφορίας. Οι όροι αυτοί αποτελούν βασική προϋπόθεση για την καταβολή της ενίσχυσης.

Τα ποσά που προβλέπει το μέτρο

Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος του οχήματος, την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο καταβολής των χρημάτων. Για τα αυτοκίνητα, το ποσό φτάνει τα 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα σε νησιωτικές περιοχές και τα 50 ευρώ με IBAN, ενώ στην ηπειρωτική Ελλάδα διαμορφώνεται στα 50 ευρώ με κάρτα και 40 ευρώ μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Για μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα, η ενίσχυση ανέρχεται έως 35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα σε νησιωτικές περιοχές και 30 ευρώ με IBAN, ενώ στην ηπειρωτική χώρα τα ποσά διαμορφώνονται στα 30 ευρώ και 25 ευρώ αντίστοιχα.

Σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι η επιλογή της ψηφιακής κάρτας προσφέρει επιπλέον όφελος, καθώς δίνει 5 έως 10 ευρώ περισσότερα σε σχέση με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.