ΔΥΣΤΥΧΩΣ! ΑΣΧΗΜΑ ΝΕΑ για το έκτακτο επίδομα Πάσχα

Πίνακας περιεχομένων

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ξεκαθαρίζει τη θέση του για το έκτακτο επίδομα Πάσχα το 2026

Το έκτακτο επίδομα Πάσχα για το 2026 δεν πρόκειται να χορηγηθεί, σύμφωνα με όσα ξεκαθαρίζει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με τον τρόπο αυτό δίνεται τέλος στη συζήτηση που είχε αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα σχετικά με πιθανή καταβολή οικονομικής ενίσχυσης σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η διευκρίνιση έγινε από τον εκπρόσωπο Τύπου του υπουργείου, Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μιλώντας στο enikonomia τόνισε ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει αποκλειστεί πλήρως για τη φετινή χρονιά. Όπως υπογράμμισε, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να καταβληθεί έκτακτο επίδομα Πάσχα το 2026.

Καμία πιθανότητα για έκτακτο επίδομα Πάσχα το 2026

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανέφερε ότι η χορήγηση έκτακτου επιδόματος Πάσχα δεν βρίσκεται στον σχεδιασμό για τη φετινή χρονιά. Με τον τρόπο αυτό διαψεύδονται οι πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει τις προηγούμενες ημέρες.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η απόφαση αυτή δεν σχετίζεται με το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου για τον προϋπολογισμό. Παρά τα σχετικά σενάρια που διακινήθηκαν, η καταβολή του επιδόματος έχει αποκλειστεί πλήρως.

Τα σενάρια που είχαν κυκλοφορήσει

Τις τελευταίες ημέρες είχε αναπτυχθεί έντονη φημολογία ότι θα μπορούσε να δοθεί εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για το Πάσχα. Σύμφωνα με τα σενάρια αυτά, το ποσό θα κυμαινόταν από 100 έως 250 ευρώ και θα καταβαλλόταν με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δικαιούχοι θα μπορούσαν να είναι χαμηλοσυνταξιούχοι, δικαιούχοι επιδόματος παιδιού, ανασφάλιστοι υπερήλικες, άτομα που λαμβάνουν αναπηρικό επίδομα καθώς και δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Προηγούμενες εφαρμογές του μέτρου

Η συζήτηση για πιθανή επαναφορά της ενίσχυσης συνδέθηκε και με το γεγονός ότι το μέτρο είχε εφαρμοστεί στο παρελθόν. Το 2022 είχε δοθεί έκτακτο επίδομα Πάσχα σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών.

Τότε στους δικαιούχους περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, και μη επιδοτούμενοι μακροχρόνια άνεργοι που είχαν συμπληρώσει από 12 έως 24 μήνες συνεχόμενης ανεργίας.

Η αναφορά σε άλλες παροχές και αυξήσεις

Ο Όμηρος Τσάπαλος εξήγησε ότι ένας βασικός λόγος για τον οποίο δεν προβλέπεται η χορήγηση έκτακτου επιδόματος είναι ότι δεν υπήρχε σχετικός σχεδιασμός για το 2026. Όπως σημείωσε, οι παροχές που είχαν προγραμματιστεί βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη για το 2025.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι οι πολίτες δεν έχουν ακόμη δει στην πράξη σειρά από αλλαγές που έχουν ήδη θεσπιστεί, όπως ο μειωμένος ΕΝΦΙΑ και οι αυξήσεις στους μισθούς που προκύπτουν από τις μειώσεις στην κλίμακα της άμεσης φορολογίας.

Οι αλλαγές που θα φανούν το επόμενο διάστημα

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι από την 1η Απριλίου προβλέπεται αύξηση του κατώτατου μισθού, ενώ την ίδια περίοδο αναμένονται και αυξήσεις στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων.

Επιπλέον, υπάρχουν και αυξήσεις σε επιδόματα που επίσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου. Όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου, μέσα στο επόμενο διάστημα οι πολίτες θα αρχίσουν να βλέπουν τις αυξήσεις που έχουν ήδη αποφασιστεί.