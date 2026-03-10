Επίδομα 750 ευρώ για χιλιάδες δικαιούχους – Πώς θα κάνετε αίτηση

Η ΔΥΠΑ ξεκινά σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου στις 12:00 τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε νέο πρόγραμμα κατάρτισης που απευθύνεται σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, προσφέροντας εκπαιδευτικό επίδομα που μπορεί να φτάσει έως 750 ευρώ.

Η δράση αφορά προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε τομείς με αυξημένες ανάγκες της αγοράς εργασίας, με έμφαση σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες καθώς και σε γνώσεις οικονομικού εγγραμματισμού. Το πρόγραμμα εντάσσεται στη Δράση 16913 και στοχεύει στην ενίσχυση των επαγγελματικών προοπτικών των συμμετεχόντων.

Ποιοι εργαζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε έως 114.384 εργαζόμενους που απασχολούνται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα. Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να ενισχύσουν τη θέση τους σε σύγχρονους και δυναμικούς κλάδους της οικονομίας.

Η δράση εστιάζει σε τομείς που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας, προσφέροντας στους ωφελούμενους πρόσβαση σε σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης τα οποία σχεδιάστηκαν για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της οικονομίας.

Η διαδικασία των αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τη συμμετοχή τους από τη στιγμή που θα ανοίξει η πλατφόρμα, την Τρίτη 10 Μαρτίου στις 12:00.

Η διαδικασία θα παραμείνει ανοικτή μέχρι να καλυφθούν όλες οι διαθέσιμες θέσεις του προγράμματος, γεγονός που σημαίνει ότι οι αιτήσεις θα ολοκληρωθούν μόλις συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων.

Πώς θα υλοποιηθεί η κατάρτιση

Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα γίνει μέσω του συστήματος επιταγών κατάρτισης (training voucher). Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν συνολικά 150 ώρες εκπαίδευσης.

Από αυτές, οι 149 ώρες θα πραγματοποιηθούν με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση, ενώ θα υπάρχει και μία ώρα σύγχρονης τηλεκατάρτισης. Με αυτόν τον τρόπο, η κατάρτιση πραγματοποιείται εξ αποστάσεως, δίνοντας τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να συμμετέχουν χωρίς να διαταράσσεται η επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Πιστοποίηση και εκπαιδευτικό επίδομα

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε εξετάσεις πιστοποίησης που θα διενεργηθούν από ανεξάρτητους φορείς.

Όσοι επιτύχουν στις εξετάσεις θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος, το οποίο ανέρχεται έως 750 ευρώ μικτά, ως επιβράβευση για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και πιστοποίησης.

Το πλαίσιο χρηματοδότησης του προγράμματος

Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Η χρηματοδότηση προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος NextGenerationEU, το οποίο στηρίζει δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και στην προσαρμογή της αγοράς εργασίας στις νέες οικονομικές και τεχνολογικές απαιτήσεις.