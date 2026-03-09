Ανακοινώθηκαν vouchers για ψώνια στο σούπερ μάρκετ – Ποιά νοικοκυριά τα δικαιούνται

Νέο ενιαίο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας μέσω vouchers τίθεται σε εφαρμογή, με προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ και στόχο την άμεση στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών.

Vouchers για την επισιτιστική βοήθεια ευάλωτων νοικοκυριών προβλέπει το νέο ενιαίο σύστημα που τίθεται σε εφαρμογή, με στόχο τη στήριξη όσων αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη βασικών αναγκών.

Το νέο πλαίσιο θεσπίστηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Η παρέμβαση εντάσσεται στην Προτεραιότητα 6 «Επισιτιστική Βοήθεια & Υλική Στέρηση» του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021–2027», το οποίο χρηματοδοτείται μέσω ΕΣΠΑ. Το συνολικό ποσό που διατίθεται για την εφαρμογή του νέου συστήματος φτάνει τα 400 εκατ. ευρώ.

Πώς θα λειτουργεί η ενίσχυση μέσω vouchers

Η στήριξη προς τα νοικοκυριά θα παρέχεται με τη μορφή κουπονιών, σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή. Τα vouchers θα μπορούν να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αγορά τροφίμων και ειδών βασικής υλικής βοήθειας.

Η εξαργύρωση θα γίνεται σε καταστήματα λιανικής που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, όπως σούπερ μάρκετ, οπωροπωλεία και άλλα καταστήματα τροφίμων. Με τον τρόπο αυτό, η ενίσχυση κατευθύνεται απευθείας στους δικαιούχους, ενώ παράλληλα απλοποιούνται οι διαδικασίες και ενισχύεται η αγοραστική τους δυνατότητα.

Τι αλλάζει στο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας

Με το νέο μοντέλο εγκαταλείπεται το προηγούμενο σύστημα διανομής προκαθορισμένων πακέτων προϊόντων. Στη θέση του εισάγεται μια διαδικασία που δίνει στους ωφελούμενους τη δυνατότητα να αποφασίζουν οι ίδιοι ποια προϊόντα χρειάζονται, πότε θα τα προμηθευτούν και από ποιο κατάστημα.

Η εφαρμογή ενιαίων κανόνων σε όλη τη χώρα επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις διαφορετικές πρακτικές που υπήρχαν μέχρι σήμερα ανά Περιφέρεια. Το νέο πλαίσιο στοχεύει σε ταχύτερη υλοποίηση, λιγότερη γραφειοκρατία και ίση μεταχείριση όλων των δικαιούχων.

Δικαιούχοι και σύνδεση με το Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

Το νέο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας συνδέεται άμεσα με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Όσοι λαμβάνουν το συγκεκριμένο επίδομα εντάσσονται αυτοδίκαια στο πρόγραμμα στήριξης.

Παράλληλα προβλέπεται η δυνατότητα ένταξης και άλλων ατόμων ή νοικοκυριών που βιώνουν ακραία φτώχεια, εφόσον πιστοποιηθεί η κατάσταση αυτή από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες.

Διάρκεια και περιορισμοί στη χρήση των vouchers

Τα κουπόνια έχουν συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος και επαναφορτίζονται όσο το νοικοκυριό παραμένει επιλέξιμο για το πρόγραμμα. Η ενίσχυση δεν μπορεί να μετατραπεί σε χρήμα.

Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η χρήση τους για αγορά καπνικών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών ή ειδών που συνδέονται με τυχερά παίγνια. Στόχος είναι η κάλυψη βασικών αναγκών με διαφάνεια και ίσους κανόνες για όλους.

Αναδρομική ενίσχυση και πρόσθετες δράσεις στήριξης

Σύμφωνα με την απόφαση, η οικονομική ενίσχυση θα δοθεί και με αναδρομική ισχύ. Με αυτόν τον τρόπο τα νοικοκυριά θα λάβουν συγκεντρωμένα τα ποσά που αντιστοιχούν στην περίοδο μετάβασης προς το νέο σύστημα.

Παράλληλα, το πρόγραμμα δεν περιορίζεται μόνο στη διανομή τροφίμων και βασικών αγαθών. Προβλέπονται και συνοδευτικά μέτρα κοινωνικής ένταξης, ώστε η στήριξη να λειτουργεί ως σύνδεσμος με υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής φροντίδας και ένταξης στην εργασία για ευάλωτες οικογένειες και άτομα.