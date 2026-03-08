ΔΥΠΑ Voucher 750 ευρώ: Κάντε σωστά την αίτηση – Οι προϋποθέσεις συμμετοχής

Αιτήσεις στο νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ με εκπαιδευτικό επίδομα voucher 750 ευρώ σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα καθώς ανοίγει η πλατφόρμα ην Τρίτη 10 Μαρτίου στις 12:00

Το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ με voucher 750 ευρώ για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα μπαίνει σε φάση υλοποίησης, με την ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων να ανοίγει την Τρίτη 10 Μαρτίου στις 12:00 το μεσημέρι. Πρόκειται για δράση κατάρτισης που συνοδεύεται από εκπαιδευτικό επίδομα και απευθύνεται σε μεγάλο αριθμό εργαζομένων.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» και έχει στόχο την ενίσχυση βασικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με την αγορά εργασίας. Η εκπαίδευση επικεντρώνεται κυρίως σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, αλλά και σε γνώσεις οικονομικού εγγραμματισμού.

Πώς θα γίνει η υποβολή της αίτησης

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας voucher.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνδεθούν χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet και να συμπληρώσουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την αίτηση συμμετοχής.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με σειρά προτεραιότητας, γεγονός που σημαίνει ότι η έγκαιρη είσοδος στην πλατφόρμα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Λόγω της αναμενόμενης μεγάλης συμμετοχής, οι εργαζόμενοι καλούνται να συνδεθούν στην πλατφόρμα την Τρίτη 10 Μαρτίου στις 12:00, ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητες ένταξής τους στο πρόγραμμα.

Δείτε εδώ e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ: Δείτε τις πληρωμές έως 13 Μαρτίου

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται συνολικά σε 114.384 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και να εργάζονται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, ανεξάρτητα από τον κλάδο ή την ειδικότητα.

Παράλληλα, απαιτείται να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου. Για όσους αποφοίτησαν έως το 1980, αρκεί απολυτήριο Δημοτικού. Από τη δράση αποκλείονται οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς και όσοι έχουν συμμετάσχει από το 2022 έως σήμερα σε αντίστοιχο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ που αφορά τη δράση 16913.

Πώς θα υλοποιηθεί η εκπαίδευση

Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί μέσω συστήματος επιταγών κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει συνολικά 150 ώρες εκπαίδευσης. Το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης θα γίνει με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να παρακολουθούν τα μαθήματα στον χρόνο που τους εξυπηρετεί.

Συγκεκριμένα, οι 149 ώρες θα πραγματοποιηθούν με ασύγχρονη τηλεκατάρτιση, ενώ μία ώρα θα πραγματοποιηθεί με σύγχρονη τηλεκατάρτιση. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε εξετάσεις πιστοποίησης.

Όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία θα λάβουν το πλήρες εκπαιδευτικό επίδομα των 750 ευρώ μικτά.

Τα αντικείμενα κατάρτισης

Τα προγράμματα εκπαίδευσης της ΔΥΠΑ dypa.gov.gr έχουν σχεδιαστεί με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και εστιάζουν σε τομείς που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση. Η κατάρτιση καλύπτει σύγχρονες επαγγελματικές δεξιότητες που συνδέονται με την παραγωγικότητα και την καινοτομία.

Δείτε ακόμη «Πασχαλινά» επιδόματα από τη ΔΥΠΑ: Όλες οι τελευταίες πληροφορίες για τις πληρωμές και τους δικαιούχους

Στα βασικά αντικείμενα εκπαίδευσης περιλαμβάνονται οι ψηφιακές δεξιότητες και οι τεχνολογίες πληροφορικής, οι πράσινες δεξιότητες και η βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και η διαχείριση ενέργειας και οι περιβαλλοντικές πρακτικές. Παράλληλα, περιλαμβάνονται μαθήματα οικονομικού εγγραμματισμού και χρηματοοικονομικών γνώσεων.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Για την υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν συγκεκριμένα δικαιολογητικά. Μεταξύ αυτών είναι αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου και αντίγραφο πτυχίου ή απολυτηρίου που αποδεικνύει το επίπεδο εκπαίδευσης.

Δείτε εδώ Πώς να εκδώσετε το απολυτηρίου Λυκείου – Τι δικαιολογητικά χρειάζονται

Επιπλέον, απαιτείται το ημερολόγιο εργασίας του Μαρτίου 2026 από το σύστημα «Εργάνη». Τα δικαιολογητικά αυτά είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης και την εξέταση της επιλεξιμότητας των εργαζομένων.

Δείτε επίσης

«Πασχαλινά» επιδόματα από τη ΔΥΠΑ: Όλες οι τελευταίες πληροφορίες για τις πληρωμές και τους δικαιούχους

ΔΥΠΑ: Ανακοινώθηκε νέο πρόγραμμα απασχόλησης 2.000 θέσεων εργασίας

Δώρο Πάσχα 2026: Τι θα ισχύσει με τους ανέργους ΔΥΠΑ – Ο τρόπος υπολογισμού, τα ποσά και η ημερομηνία καταβολής