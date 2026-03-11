Πότε έρχεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα – Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για αισχροκέρδεια

Τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας λόγω του πολέμου στο Ιράν ανακοινώνουν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Δεν υφίσταται κανένα θέμα επάρκειας εφοδιασμού σε όλα τα επίπεδα αλλά και ειδικά σε σχέση με την ενέργεια» τόνισε ο κ. Χατζηδάκης. Η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις μαζί με όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. «Θα δράσουμε όταν υπάρξει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα σε σχέση με την κρίση και σε σχέση με την οικονομία. Αν είχαμε την κρίση το 2019, δεν θα είχαμε τα αντίστοιχα περιθώρια. Σήμερα, όποια περιθώρια υπάρχουν οφείλεται στην πολιτική της δημοσιονομικής σοβαρότητας». Επίσης, ως τρίτη παρατήρηση, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα πατάξει τα φαινόμενα αισχροκέρδειας.

«Μπορούμε και είμαστε αποφασισμένοι να ελέγξουμε την αισχροκέρδεια. Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του», είπε. Το χονδρεμπόριο και το λιανεμπόριο θα διατηρήσουν το περιθώριο κέρδους, για ένα διάστημα. «Σήμερα, προωθείται από την κυβέρνηση μία ΠΝΠ έτσι ώστε μέχρι το βράδυ να υπάρξει σχετική δημοσίευση της πράξης αυτής στο ΦΕΚ για να τύχουν τα μέτρα άμεσης εφαρμογής».

ΔΕΙΤΕ Μητσοτάκης: Πλαφόν με ορίζοντα τριμήνου στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ

Παπασταύρου: Έως τις 30 Ιουνίου 2026 το μέτρο του πλαφόν

«Η κρίση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί έντονες αναταράξεις και βεβαιότητα με αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αποδείξει ότι διαθέτει αντανακλαστικά σε παγκόσμιες κρίσεις», είπε ο Σταύρος Παπασταύρου, κάνοντας λόγο για προληπτικές παρεμβάσεις στην αγορά υγρών καυσίμων, αποτρέποντας φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας.

Από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ έως 30 Ιουνίου 2026, επιβάλλεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα. Ειδικότερα, το περιθώριο κέρδους δεν μπορεί να είναι πάνω από 5 λεπτά ανά λίτρο στο χονδρεμπόριο ενώ τα πρατήρια απαγορεύεται πάνω από 12 λεπτά. Ειδικά μέτρα θα υπάρξουν για τα νησιά.

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε και στις ΑΠΕ, που δημιουργούν άμυνα στην αύξηση της τιμής. «Επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων και αύριο θα έχουμε την ψηφοφορία για την κύρωση της συμφωνίας με τη Chevron και την Heleniq Energy».

Το πλαφόν σε τρόφιμα και είδη διαβίωσης

Από την πλευρά του, ο Τάκης Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δημιουργούν κλίμα αναστάτωσης διεθνώς, προκαλώντας ανησυχία και για την εφοδιαστική αλυσίδα. «Ο πληθωρισμός είναι κίνδυνος που απειλεί το διαθέσιμο εισόδημα. Σε τέτοιες καταστάσεις πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι για την προστασία της κοινωνίας και ειδικότερα μεσαίας τάξης και αδύναμων κοινωνικών ομάδων», είπε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι το πλαφόν μπαίνει και στα τρόφιμα και θα ισχύσει κατ’ αρχήν έως 30 Ιουνίου, οπότε θα παρουσιαστεί σε ποιες θα παραμείνει σε ισχύ. Το μικτό περιθώριο κέρδους ανά κωδικό δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τον μέσο όρο του 2025.

Τα πρόστιμα παραβίασης φτάνουν στα 5 εκατ. ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την ποσότητα που σημειώθηκε στην αθέμιτη κερδοφορία. Τρόφιμα, εμπόριο, σούπερ μάρκετ και εταιρείες διακίνησης προϊόντων.

Ήδη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του με τον Κωνσταντίνο Τασούλα ανακοίνωσε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και στα καύσιμα αλλά και σε προϊόντα του σούπερ μάρκετ, με ορίζοντα τριμήνου. «Προφανώς, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις πρωτογενείς ανατιμήσεις, αλλά σίγουρα στέλνουμε ένα μήνυμα ότι δεν πρέπει αυτή η οικονομική αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας, τα οποία θα επιτείνουν ένα ούτως ή άλλως υπαρκτό πρόβλημα», τόνισε.