Νέα μέτρα: Η λίστα με τους δικαιούχους και τα ποσά – Για ποιούς έρχεται επίδομα

Το υπερπλεόνασμα του 2025, που ανακοινώνεται σήμερα, διαμορφώνει το πλαίσιο για έναν νέο γύρο παρεμβάσεων στήριξης, με έντονη κοινωνική αλλά και πολιτική διάσταση. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να προχωρήσει σε ανακοινώσεις για νέα μέτρα, αξιοποιώντας τον πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο που προκύπτει από την υπεραπόδοση της οικονομίας.

Ο αρχικός στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα είχε τεθεί στο 3,7% του ΑΕΠ, ωστόσο οι εκτιμήσεις πλέον κινούνται αισθητά υψηλότερα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει ανεβάσει τον πήχη στο 4,4%, ενώ ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης εκτιμά ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ακόμη υψηλότερο όπως ανέφερε σε τελευταία του συνέντευξη.

Το υπερπλεόνασμα και οι κόφτες

Σε απόλυτους αριθμούς, το υπερπλεόνασμα εκτιμάται λίγο λιγότερο από ένα δισ. ευρώ. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί όλο το υπερπλεόνασμα προς στήριξη των πολιτών καθώς και οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες δεν δίνουν τέτοιο περιθώριο.

Στο τραπέζι μόνιμο επίδομα 250 ευρώ – Σε ποιούς

Θα πρέπει να συνεκτιμηθεί και το γεγονός πως λόγω της γεωπολιτικής έντασης η κυβέρνηση πρέπει να κρατήσει εφεδρείες σε περίπτωση που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διαρκέσει περισσότερο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σχεδιασμός δίνει έμφαση σε παρεμβάσεις στοχευμένες, που απευθύνονται κυρίως σε όσους πλήττονται περισσότερο από την ακρίβεια.

Ποιοι θα λάβουν ενίσχυση, τι μέτρα εξετάζονται

Στο επίκεντρο του νέου πακέτου μέτρων φαίνεται πως βρίσκεται η ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων, με αύξηση της μόνιμης οικονομικής στήριξης των 250 ευρώ και διεύρυνση των δικαιούχων. Παράλληλα, εξετάζεται η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στην αντλία καθώς και επέκταση του fuel pass. Επέκταση αναμένεται και στη στήριξη των αγροτών μέσω επιδότησης 15% για την αγορά λιπασμάτων, με στόχο τη συγκράτηση του κόστους παραγωγής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο στεγαστικό, με τη διεύρυνση των δικαιούχων για επιδότηση ενοικίου να βρίσκεται στο τραπέζι. Το κόστος στέγασης άλλωστε παραμένει ένας από τους βασικούς παράγοντες πίεσης για τα νοικοκυριά, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη παρέμβαση κρίσιμη. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχει και η έκπληξη με νέες φορολογικές ελαφρύνσεις.

Η ακρίβεια πιέζει τα νοικοκυριά

Ωστόσο, τα μέτρα αυτά δεν σχεδιάζονται σε ουδέτερο περιβάλλον. Η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά, ενώ η αβεβαιότητα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή διατηρεί υψηλό τον κίνδυνο νέων ανατιμήσεων, κυρίως στην ενέργεια. Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στη στήριξη της κοινωνίας και στη διατήρηση δημοσιονομικών «εφεδρειών».

Οι σημερινές ανακοινώσεις θα αποτελέσουν κρίσιμο τεστ για το κατά πόσο η θετική πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών μπορεί να μεταφραστεί σε ουσιαστική ανακούφιση για τους πολίτες.