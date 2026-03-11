Μητσοτάκης: Πλαφόν με ορίζοντα τριμήνου στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ

Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ, με ορίζοντα τριμήνου θα επιβάλλει η κυβέρνηση, όπως προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που έχει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε αναφερόμενος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ότι «δεν πρέπει αυτή η αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπία», ενώ διαβεβαίωσε πως η κυβέρνηση βρίσκεται «σε επαγρύπνηση για περαιτέρω επιπτώσεις της κρίσης».

Αναλυτικές ανακοινώσεις για τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, θα κάνουν στις 14:00 ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.







Ξεκαθαρίζοντας πως υπάρχουν τα απαραίτητα αποθέματα και ότι η επάρκεια στην αγορά των υγρών καυσίμων και του φυσικού αερίου είναι εξασφαλισμένη, στην κυβέρνηση τονίζουν πως η ελληνική οικονομία, ακριβώς λόγω των παρεμβάσεων που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, είναι θωρακισμένη και μπορεί να ανταπεξέλθει στα όποια προβλήματα παρουσιαστούν. Όπως λένε χαρακτηριστικά «η συζήτηση για τη στήριξη των νοικοκυριών γίνεται ακριβώς γιατί υπάρχει ταμείο», προσθέτοντας πως θα κινηθούν άμεσα με στόχο «τη φροντίδα για την κοινωνία και τη δημοσιονομική σταθερότητα».