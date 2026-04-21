ΝΕΑ μέτρα Μητσοτάκη: Ανακοινώσεις για ΝΕΟ Fuel Pass – Τι θα ανακοινωθεί για τους συνταξιούχους

Πίνακας περιεχομένων

Επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες που ήθελαν τον πρωθυπουργό να ανακοινώνει νέα μέτρα, ωστόσο, φαίνεται πως οι εξελίξεις «τρέχουν» γρηγορότερα.

Καθοριστική θεωρείται η αυριανή μέρα, που η Eurostat δημοσιοποιεί τα τελικά στοιχεία για το πρωτογενές πλεόνασμα. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν τα αισιόδοξα σενάρια, τότε «ο πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώσεις για νέα μέτρα στήριξης, άμεσα», όπως είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα δοθεί Market Pass, ούτε Power Pass, αλλά θα επαναληφθεί το Fuel Pass και θα συνεχιστεί η επιδότηση του diesel. Παράλληλα, μπαίνει για πρώτη φορά η επιδότηση για τα λιπάσματα, ενώ εξετάζεται και η διεύρυνση των δικαιούχων συνταξιούχων για επιδότηση.

Νέα μέτρα: Ποιοι παίρνουν Fuel Pass 2026

Τα ποσά του Fuel Pass θα είναι ξανά τα ίδια:

Για ιδιοκτήτες ΙΧ σε νησιά: 60 ευρώ σε ψηφιακή κάρτα ή 50 ευρώ για κατάθεση σε λογαριασμό (ΙΒΑΝ)

Για ιδιοκτήτες ΙΧ στην λοιπή Ελλάδα: 50 ευρώ σε άυλη κάρτα ή 40 ευρώ σε λογαριασμό (ΙΒΑΝ))

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών στα νησιά: 35 ευρώ σε άυλη ψηφιακή κάρτα ή 30 ευρώ σε λογαριασμό

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών στη λοιπή Ελλάδα: 30 ευρώ σε ψηφιακή κάρτα ή 25 ευρώ σε λογαριασμό

Νησιωτικές περιοχές θεωρούνται: Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Νήσοι Αττικής, Σποράδες, Θάσος, Σκύρος, Σαμοθράκη, Αμμουλιανή.

