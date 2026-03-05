Πόσα μετρητά πρέπει να έχουμε στο σπίτι σε περίπτωση πολέμου ή κρίσης; Τι συμβουλεύει η Σουηδία

Συστάσεις προς τους πολίτες εξέδωσε η κεντρική τράπεζα της Σουηδίας καλώντας τους να έχουν μετρητά στο σπίτι που να καλύπτουν τις ανάγκες μίας εβδομάδας.

Σύμφωνα με το Bloomberg, τα μετρητά χρειάζεται να καλύπτουν αγορές τροφίμων, φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης σε περίπτωση πολέμου ή άλλης κρίσης.

Εκτός από τις 1.000 κορόνες (110 δολάρια) ανά ενήλικα, οι Σουηδοί θα πρέπει επίσης να έχουν τραπεζικές κάρτες από διάφορες τράπεζες και να χρησιμοποιούν την τοπική υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών Swish, δήλωσε η Riksbank την Τετάρτη στην πρώτη της οδηγία σχετικά με τις πληρωμές που απευθύνεται απευθείας στους πολίτες.

«Το ευρύ κοινό αποτελεί σημαντικό μέρος της συνολικής άμυνας της Σουηδίας και είναι κεντρικής σημασίας για την ενίσχυση της εθνικής ετοιμότητας», δήλωσε η κεντρική τράπεζα. «Η πρόσβαση σε διαφορετικές μεθόδους πληρωμών βελτιώνει την ικανότητα του κοινού να πραγματοποιεί πληρωμές σε περίπτωση προσωρινών διαταραχών, κρίσεων και, στη χειρότερη περίπτωση, πολέμου».

Ευάλωτο το σύστημα πληρωμών στη Σουηδία

Οι συστάσεις αυτές αποτελούν την τελευταία προσπάθεια των σουηδικών αρχών να προετοιμάσουν την κοινωνία για τις επιπτώσεις μιας στρατιωτικής ή κυβερνοεπίθεσης εν μέσω των αυξανόμενων απειλών από τη γειτονική Ρωσία και, σε μικρότερο βαθμό, από το Ιράν. Η κυβέρνηση έχει ήδη στείλει σε κάθε νοικοκυριό ένα φυλλάδιο που ενημερώνει τους Σουηδούς, μεταξύ άλλων, για την ποσότητα πόσιμου νερού που πρέπει να αποθηκεύσουν και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ειδήσεις κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος.

Το σύστημα πληρωμών της Σουηδίας θεωρείται ιδιαίτερα ευάλωτο, καθώς είναι σε μεγάλο βαθμό ψηφιοποιημένο, με μόνο μία στις δέκα πληρωμές να πραγματοποιείται με μετρητά.

Η Riksbank έχει ζητήσει τη θέσπιση νέου νόμου για την προστασία του καθεστώτος των μετρητών, αλλά η σχετική νομοθεσία δεν έχει ακόμη εισαχθεί. Η Riksbank έχει δηλώσει ότι οι offline πληρωμές με κάρτα για τρόφιμα και φάρμακα θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στους πολίτες σε περίπτωση διακοπής του συστήματος έως την 1η Ιουλίου.

Οι κεντρικές τράπεζες της Φινλανδίας και της Νορβηγίας, δύο κράτη που συνορεύουν με τη Ρωσία, έχουν ήδη εκδώσει οδηγίες προς τους πολίτες τους σχετικά με την κατοχή μετρητών και περισσότερων από μία τραπεζικών καρτών.