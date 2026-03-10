Πόλεμος Ιράν: Υπάρχει πιθανότητα τρομοκρατικού χτυπήματος στην Ευρώπη; Τι λέει ο Χρυσοχοΐδης

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλά για ανάγκη επαγρύπνησης και μέτρων ασφαλείας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει σε γενικές γραμμές ασφαλής.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης για ζητήματα ασφάλειας, επισημαίνοντας ότι η χώρα βρίσκεται σε ένα περιβάλλον πολέμου και απαιτείται προσοχή ώστε οι πολίτες να ζουν σε ασφαλές περιβάλλον.

Όπως τόνισε, η λήψη μέτρων και η συνεχής επιφυλακή αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διατήρηση της ασφάλειας.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη μίλησε στο OPEN για την κατάσταση που διαμορφώνεται, επισημαίνοντας ότι οι αρχές παρακολουθούν τις εξελίξεις και λαμβάνουν μέτρα, ενώ παράλληλα κάλεσε τους πολίτες να μην πανικοβάλλονται, καθώς η Ελλάδα παραμένει σε γενικές γραμμές ασφαλής.

Η ανάγκη επαγρύπνησης και τα μέτρα ασφάλειας

Ο υπουργός σημείωσε ότι σε ένα περιβάλλον πολέμου είναι απαραίτητο να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της κοινωνίας. Όπως εξήγησε, η επαγρύπνηση και η επιφυλακή αποτελούν βασικά στοιχεία της στρατηγικής για την ασφάλεια.

Παράλληλα, ανέφερε ότι λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα για ευαίσθητους στόχους, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην προστασία των συνόρων. Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να επιτυγχάνεται το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στην πρόληψη κινδύνων.

Ενδεχόμενα σχέδια επιθέσεων στο μέλλον

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι είναι ακόμη νωρίς για να μιλήσει κανείς για οργανωμένες ενέργειες, ωστόσο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν στο μέλλον. Όπως είπε, ενδέχεται κάποιοι να σχεδιάζουν ενέργειες στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τέτοιου είδους επιθέσεις συχνά εκδηλώνονται σε περιόδους που επικρατεί ηρεμία. Για τον λόγο αυτό τόνισε ότι οι αρχές πρέπει να παραμένουν σε συνεχή ετοιμότητα.

Η σημασία του ελέγχου των συνόρων

Ο υπουργός επισήμανε ότι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους είναι ο εφησυχασμός. Όπως ανέφερε, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τις προθέσεις όσων ενδέχεται να σχεδιάζουν επιθέσεις, γι’ αυτό και είναι απαραίτητο να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι εφαρμόζονται οριζόντια μέτρα ασφάλειας και ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον έλεγχο των συνόρων, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της χώρας.

Η συνεργασία με άλλες χώρες

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας. Όπως είπε, υπάρχει στενή συνεργασία με ευρωπαϊκές υπηρεσίες.

Επιπλέον, σημείωσε ότι υπάρχει συνεργασία και με υπηρεσίες χωρών του Κόλπου, οι οποίες συχνά διαθέτουν καλή πληροφόρηση σε ζητήματα ασφαλείας.

Η εικόνα της ασφάλειας στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τον υπουργό, η Ελλάδα δεν φιλοξενεί σε γενικές γραμμές ύποπτα πρόσωπα και τα τελευταία χρόνια παραμένει ασφαλής τόσο σε σχέση με εσωτερικούς κινδύνους όσο και σε ό,τι αφορά διεισδύσεις από το εξωτερικό.

Όπως πρόσθεσε, δεν υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο που να προκαλεί ανησυχία, πέρα από μία περίπτωση που δόθηκε δημόσια από την αστυνομία. Για τον λόγο αυτό τόνισε ότι δεν πρέπει να δημιουργείται πανικός στους πολίτες.