Άγιο φως: Τα ΝΕΑ σενάρια που εξετάζονται για τη μεταφορά του στην Ελλάδα

Η μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα τίθεται υπό αμφισβήτηση λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή, με το Υπουργείο Εξωτερικών να εξετάζει εναλλακτικά σενάρια ενόψει Πάσχα.

Η μεταφορά του Αγίου Φωτός βρίσκεται στο επίκεντρο έντονου προβληματισμού, καθώς η επιδείνωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή δημιουργεί νέα δεδομένα για μία από τις πιο συμβολικές τελετές της Ορθοδοξίας. Το Υπουργείο Εξωτερικών επεξεργάζεται διαφορετικά σενάρια, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το Άγιο Φως θα φτάσει στην Ελλάδα υπό συνθήκες ασφάλειας.

Οι εξελίξεις στην περιοχή, αλλά και το ενδεχόμενο περιορισμών ή ακόμη και πλήρους αναστολής της λειτουργίας του εναέριου χώρου του Ισραήλ, περιπλέκουν τον σχεδιασμό της αποστολής του Μεγάλου Σαββάτου. Παρά τις δυσκολίες, η ελληνική πλευρά εμφανίζεται αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε διαθέσιμη επιλογή.

Τα σενάρια που εξετάζονται για τη μεταφορά

Στο τραπέζι βρίσκονται τρεις βασικές επιλογές, οι οποίες προσαρμόζονται διαρκώς ανάλογα με τις εξελίξεις στο πεδίο. Το πρώτο σενάριο προβλέπει περιορισμένη παρουσία, με τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στα Ιεροσόλυμα να παραλαμβάνει το Άγιο Φως χωρίς τη συμμετοχή πολυμελούς αποστολής, ώστε να μειωθεί η έκθεση σε κινδύνους.

Στη συνέχεια, το Άγιο Φως θα μεταφερθεί απευθείας σε ελληνικό κυβερνητικό αεροσκάφος. Κοινός παρονομαστής όλων των επιλογών είναι ότι η μεταφορά, εφόσον πραγματοποιηθεί, θα γίνει αποκλειστικά με κρατικό αεροσκάφος, καθώς οι εμπορικές πτήσεις στην περιοχή είναι ιδιαίτερα περιορισμένες.

Η επιλογή μέσω τρίτης χώρας και οι δυσκολίες

Ένα δεύτερο σενάριο περιλαμβάνει τη μετάβαση μικρής ελληνικής αποστολής μέσω τρίτης χώρας, όπως η Ιορδανία, με οδική πρόσβαση προς τα Ιεροσόλυμα. Η συγκεκριμένη επιλογή, ωστόσο, θεωρείται εξαιρετικά σύνθετη.

Οι περιορισμοί στη διέλευση των συνόρων, αλλά και τα στενά χρονικά περιθώρια για την επιστροφή και τη διανομή του Αγίου Φωτός την ίδια ημέρα, δημιουργούν σημαντικά εμπόδια. Οι δυσκολίες αυτές καθιστούν το σενάριο λιγότερο εύχρηστο σε σχέση με άλλες επιλογές.

Η πιο περιορισμένη αποστολή και το ακραίο ενδεχόμενο

Ένα τρίτο σενάριο προβλέπει μια αποστολή με πιο λιτή μορφή, χωρίς το καθιερωμένο τελετουργικό. Σε αυτή την περίπτωση, τα μέλη της αποστολής θα παραλάβουν το Άγιο Φως και θα επιστρέψουν άμεσα στην Αθήνα, χωρίς περαιτέρω διαδικασίες.

Υπάρχει, ωστόσο, και ένα ακραίο ενδεχόμενο. Αν η κατάσταση επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να θεωρηθεί επικίνδυνη οποιαδήποτε μετακίνηση προς τα Ιεροσόλυμα, τότε δεν θα πραγματοποιηθεί αποστολή. Σε αυτή την περίπτωση, η διανομή θα μπορούσε να γίνει από το Άγιο Φως που φυλάσσεται στο Μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα.

Οι αποφάσεις και το προηγούμενο της πανδημίας

Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται να ληφθούν κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, με βασικό κριτήριο την ασφάλεια της αποστολής και σε συνεργασία με τις αρχές του Ισραήλ. Το τελικό σχέδιο ενδέχεται να μην δημοσιοποιηθεί πλήρως, για λόγους ασφαλείας.

Ανάλογες συνθήκες είχαν επικρατήσει και το Πάσχα του 2020, όταν η πανδημία είχε επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς. Τότε, η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με λιτές τελετές, χωρίς μαζική υποδοχή και με περιορισμένη συνοδεία, ενώ ίσχυαν ακόμη και μέτρα καραντίνας για τους ταξιδιώτες.

Τι ισχύει για τον Ναό της Αναστάσεως

Παράλληλα, διαψεύδονται οι φήμες περί ενδεχόμενου κλεισίματος του Ναού της Αναστάσεως. Όπως έχει επισημανθεί, οι θρησκευτικές τελετές και οι ακολουθίες στον Πανάγιο Τάφο συνεχίζονται κανονικά, ημέρα και νύχτα, σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς λειτουργίας.

Ωστόσο, για λόγους ασφαλείας, η πρόσβαση των πιστών στη Βασιλική είναι περιορισμένη. Αυτό δεν επηρεάζει τη διεξαγωγή των λειτουργιών και των προσευχών, οι οποίες συνεχίζονται αδιάλειπτα από τους μοναχούς.

Η ιστορική διάσταση των Αγίων Τόπων

Το καθεστώς που διέπει τους Αγίους Τόπους έχει διαμορφωθεί μέσα από μια μακρά ιστορική πορεία, με την Αγιοταφική Αδελφότητα να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση των ιερών προσκυνημάτων και της ορθόδοξης παράδοσης.

Από την εποχή της αραβικής κυριαρχίας, όταν ο χαλίφης Ομάρ αναγνώρισε τον ρόλο του Ορθόδοξου Πατριάρχη, έως την οθωμανική περίοδο, κατά την οποία ο Σουλτάνος Σελίμ Α΄ καθιέρωσε την κυριαρχία των Ορθοδόξων στον Ναό της Αναστάσεως, διαμορφώθηκε το λεγόμενο «status quo». Μέσα από αυτή τη διαδρομή, το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο διατήρησε τον πρωτεύοντα ρόλο του σε κορυφαία προσκυνήματα της Χριστιανοσύνης, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της παρουσίας του στους Αγίους Τόπους.