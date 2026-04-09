Πώς θα ταξιδέψει το Άγιο Φως σε όλη την Ελλάδα

Το Άγιο Φως φτάνει στην Αθήνα το Μεγάλο Σάββατο και μεταφέρεται σε επτά προορισμούς με ειδικές πτήσεις σε όλη την Ελλάδα.

Το Άγιο Φως αναμένεται να αφιχθεί το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», μεταφερόμενο με κυβερνητική πτήση από τα Ιεροσόλυμα. Από εκεί θα ξεκινήσει η διανομή του προς διάφορες περιοχές της χώρας, ώστε να φτάσει εγκαίρως στους πιστούς το βράδυ της Ανάστασης.

Η μεταφορά του σε επτά προορισμούς της Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί μέσω προγραμματισμένων και έκτακτων πτήσεων της SKY express, συνεχίζοντας μια διαδικασία που τα τελευταία χρόνια αποτελεί βασικό μέρος της πασχαλινής προετοιμασίας.

Οι πτήσεις προς την ελληνική περιφέρεια

Αμέσως μετά την άφιξή του στην Αθήνα, το Άγιο Φως θα μεταφερθεί σε Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Χανιά, Μυτιλήνη, Ρόδο και Σαντορίνη.

Το πρόγραμμα των πτήσεων περιλαμβάνει αναχωρήσεις από νωρίς το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, με ώρες που εξασφαλίζουν την έγκαιρη άφιξη στους προορισμούς. Οι πτήσεις προς Μυτιλήνη και Σαντορίνη ξεκινούν γύρω στις 20:15 και 20:20 αντίστοιχα, ενώ προς Αλεξανδρούπολη και Κέρκυρα στις 20:30. Αντίστοιχα, προς Ρόδο στις 20:35 και προς Ηράκλειο στις 20:55, ενώ η πτήση για Χανιά πραγματοποιείται λίγο αργότερα, στις 21:10.

Σχολεία: Πότε επιστρέφουν οι μαθητές μετά το Πάσχα

Από το 2017, η SKY express συμμετέχει σταθερά στη μεταφορά του Αγίου Φωτός από την Αθήνα προς την υπόλοιπη Ελλάδα. Μέσω του δικτύου της και του διαθέσιμου στόλου, συμβάλλει στην έγκαιρη παράδοση του σε πολλούς προορισμούς.

Η συμμετοχή της εντάσσεται στο ευρύτερο έργο για τη διασφάλιση της μεταφοράς του Αγίου Φωτός το βράδυ της Ανάστασης, υποστηρίζοντας τη συνέχεια μιας σημαντικής θρησκευτικής παράδοσης.

Πάσχα 2026: Πώς πληρώνονται όσοι εργάζονται στις αργίες

Πασχαλινές δράσεις στις πτήσεις

Κατά τη διάρκεια των ημερών του Πάσχα, και συγκεκριμένα τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο, τα πληρώματα των πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού με προορισμό την Ελλάδα θα προσφέρουν στους επιβάτες πασχαλινές λαμπάδες.

Η κίνηση αυτή συνδέεται με το εορταστικό κλίμα των ημερών, δίνοντας έναν συμβολικό χαρακτήρα στα ταξίδια των επιβατών προς τη χώρα.

Τι αναφέρεται για το Άγιο Φως

Σύμφωνα με παλαιότερη αναφορά της ιστοσελίδας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, το Άγιο Φως συνδέεται με την τοποθέτηση βαμβακιού στον Πανάγιο Τάφο και την ανάφλεξή του, η οποία στη συνέχεια μεταδίδεται στους πιστούς.

Σε νεότερη ανάρτηση του 2018, δεν γίνεται αναφορά σε θαυματουργική διαδικασία, αλλά περιγράφεται η είσοδος του Πατριάρχη στον Τάφο, η ανάγνωση της καθιερωμένης ευχής και η μετάδοση του φωτός στους πιστούς που το αναμένουν.

Μαρτυρίες και περιγραφές πιστών

Υπάρχουν διαφορετικές περιγραφές σχετικά με το φαινόμενο του Αγίου Φωτός. Ορισμένοι πιστοί κάνουν λόγο για αυτανάφλεξη κεριών, ενώ άλλοι το περιγράφουν ως ένα σύνθετο φαινόμενο που εμφανίζεται στον θόλο του Ναού της Αναστάσεως ή και εκτός αυτού.

Μαρτυρίες αναφέρουν εικόνες όπως λευκογάλανες ανταύγειες ή κινούμενες φλόγες, ενώ γίνεται λόγος και για περιπτώσεις όπου κανδήλες ή λαμπάδες ανάβουν χωρίς εμφανή αιτία. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει σχετικό βίντεο που να επιβεβαιώνει αυτούς τους ισχυρισμούς.

Ιστορικές αναφορές

Στα κείμενα του Γάλλου ιερέα Φουσέ της Σαρτρ, περιγράφεται η εμφάνιση φωτός σε κανδήλα του Αγίου Τάφου, το οποίο μεταδόθηκε στους πιστούς με έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Αντίστοιχα, ο Γερμανός μοναχός Φέλιξ Φάμπρι αναφέρει ότι το φως εμφανίστηκε σαν αστραπή που άναψε τα κεριά και τις κανδήλες, με τους πιστούς να το μεταφέρουν στη συνέχεια σε εκκλησίες και κατοικίες.