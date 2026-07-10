Απόφοιτοι πρώην ΤΕΙ: Νέες πιέσεις για την αντιστοίχιση των πτυχίων και τα επαγγελματικά δικαιώματα

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Στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου επανέρχεται το ζήτημα της αντιστοίχισης των πτυχίων των αποφοίτων των πρώην ΤΕΙ, μετά τη συνάντηση εκπροσώπων των Συλλόγων Αποφοίτων με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, όπου τέθηκε εκ νέου η ανάγκη άμεσης νομοθετικής λύσης για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Το ζήτημα της αντιστοίχισης των πτυχίων των αποφοίτων των πρώην ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς οι Σύλλογοι Αποφοίτων συνεχίζουν τις θεσμικές τους παρεμβάσεις, επιδιώκοντας την οριστική επίλυση ενός ζητήματος που, όπως υποστηρίζουν, παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με την ηγεσία του Τομέα Παιδείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), κατά την οποία οι εκπρόσωποι των αποφοίτων παρουσίασαν τις θέσεις και τις προτάσεις τους για την αντιστοίχιση των πτυχίων με τα νέα πανεπιστημιακά δεδομένα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι Σύλλογοι, η παρατεταμένη εκκρεμότητα δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην ακαδημαϊκή, επαγγελματική και υπηρεσιακή εξέλιξη χιλιάδων αποφοίτων, καθώς δεν έχει θεσμοθετηθεί μια ολοκληρωμένη και αξιοκρατική διαδικασία αντιστοίχισης των τίτλων σπουδών.

Τα προβλήματα που αναδεικνύουν οι απόφοιτοι

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι των Συλλόγων επισήμαναν ότι η έλλειψη σχετικής νομοθετικής ρύθμισης επηρεάζει:

τα επαγγελματικά δικαιώματα και την άσκηση του επαγγέλματος,

τη μισθολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,

τη δυνατότητα συμμετοχής και ανάληψης θέσεων ευθύνης στη Δημόσια Διοίκηση,

τις προοπτικές απασχόλησης μέσω προκηρύξεων του Δημοσίου.

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Παράλληλα, υποστήριξαν ότι, παρά τις κατά καιρούς δημόσιες δεσμεύσεις και τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί, δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα οριστική λύση, με αποτέλεσμα να παραμένει η θεσμική αβεβαιότητα για χιλιάδες αποφοίτους.

Αναφορά και στην ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ

Οι Σύλλογοι εξέφρασαν ακόμη την ανησυχία τους ενόψει της αναμενόμενης δημόσιας διαβούλευσης για την ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη και για τους ήδη υπάρχοντες αποφοίτους, ώστε να μην δημιουργηθεί νέα εκκρεμότητα αντίστοιχη με εκείνη των πρώην ΤΕΙ.

Η θέση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Συλλόγων, οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης δήλωσαν ότι αναγνωρίζουν την ανάγκη άμεσης και οριστικής επίλυσης του ζητήματος της αντιστοίχισης των πτυχίων και εξέφρασαν την πρόθεσή τους να αναδείξουν το θέμα στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου και των σχετικών θεσμικών πρωτοβουλιών.

Οι Σύλλογοι Αποφοίτων διαμηνύουν ότι θα συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους έως ότου υπάρξει οριστική νομοθετική λύση, τονίζοντας πως η αποκατάσταση των δικαιωμάτων των αποφοίτων των πρώην ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα αποτελεί, όπως αναφέρουν, ζήτημα ισότητας, αξιοκρατίας και θεσμικής συνέπειας της Πολιτείας.