Πτυχία ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα: Σε εκκρεμότητα η αντιστοίχιση για 400.000 αποφοίτους

Πίνακας περιεχομένων

Σε παρατεταμένη εκκρεμότητα παραμένει η αντιστοίχιση των πτυχίων περίπου 400.000 αποφοίτων ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα, με τον Σύλλογο να ζητά άμεση θεσμική παρέμβαση.

Η εκκρεμότητα γύρω από την αντιστοίχιση των πτυχίων των αποφοίτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα επανέρχεται στο προσκήνιο, με τον Σύλλογο Αποφοίτων να ζητά άμεση θεσμική παρέμβαση για την επίλυση ενός ζητήματος που παραμένει άλυτο από το 2019. Η αναδιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης την περίοδο 2018–2019 δημιούργησε ένα νέο ακαδημαϊκό τοπίο, χωρίς ωστόσο να συνοδευτεί από σαφείς διαδικασίες αντιστοίχισης των παλαιών πτυχίων με τα νέα δεδομένα.

Το αποτέλεσμα είναι περίπου 400.000 απόφοιτοι να βρίσκονται σε παρατεταμένη θεσμική αβεβαιότητα, αντιμετωπίζοντας εμπόδια τόσο στην επαγγελματική τους εξέλιξη όσο και στην πλήρη αναγνώριση των προσόντων τους. Η έλλειψη ρυθμίσεων επηρεάζει άμεσα τη μισθολογική και βαθμολογική τους πορεία στο Δημόσιο, ενώ παράλληλα δημιουργεί εμπόδια στην αξιοποίηση επιστημονικού δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης.

Την ίδια στιγμή, οι πρόσφατες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών και η μη ενσωμάτωση σχετικών διατάξεων σε νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή έχουν εντείνει την ανησυχία και τη σύγχυση μεταξύ των αποφοίτων, οι οποίοι βλέπουν την επίλυση του ζητήματος να μετατίθεται χρονικά. Ο Σύλλογος ζητά την άμεση θέσπιση σαφούς πλαισίου, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα ισότητας, θεσμικής συνέπειας και αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού.

Ανάγκη άμεσης θεσμοθέτησης διαδικασιών αντιστοίχισης πτυχίων αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ.

Η αναδιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε την περίοδο 2018–2019, μέσω των νόμων 4521/2018, 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019, διαμόρφωσε έναν νέο ακαδημαϊκό χάρτη στη χώρα. Ωστόσο, από το 2019 έως σήμερα, περίπου 400.000 απόφοιτοι των πρώην Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Τ.Τ.) παραμένουν σε καθεστώς παρατεταμένης θεσμικής εκκρεμότητας, καθώς δεν έχουν ακόμη θεσμοθετηθεί διαδικασίες αντιστοίχισης των πτυχίων τους με τις νέες ακαδημαϊκές δομές που προέκυψαν από τις σχετικές μεταρρυθμίσεις.

Η πολυετής αυτή εκκρεμότητα δημιουργεί σοβαρά ζητήματα επαγγελματικής και θεσμικής ισότητας. Επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των αποφοίτων στο Δημόσιο, ενώ παράλληλα περιορίζει τη δυνατότητα αξιοποίησης στελεχών υψηλών προσόντων σε θέσεις ευθύνης, δεδομένου ότι σημαντικός αριθμός αποφοίτων διαθέτει μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών. Επιπλέον, σε χιλιάδες αποφοίτους εξακολουθούν να μην έχουν αποδοθεί επαγγελματικά δικαιώματα.

Παράλληλα, η απουσία σχετικού πλαισίου αντιστοίχισης εντείνει την ανασφάλεια δικαίου και δημιουργεί ζητήματα ισότητας και αναλογικότητας, καθώς δεν προβλέφθηκαν αντίστοιχες διαδικασίες για τους αποφοίτους, όπως συνέβη για τους ήδη φοιτούντες στα νέα πανεπιστημιακά σχήματα. Η κατάσταση αυτή υποβαθμίζει, στην πράξη, το κύρος των πτυχίων ιδρυμάτων που πλέον δεν υφίστανται ως αυτοτελείς θεσμικές οντότητες.

Η θεσμοθέτηση διαδικασιών αντιστοίχισης συνιστά, συνεπώς, κρίσιμη εκκρεμότητα της Πολιτείας, η επίλυση της οποίας θα συμβάλει στην άρση χρόνιων αδικιών και δυσλειτουργιών.

Υπενθυμίζεται ότι στις 9 Φεβρουαρίου 2026, από το βήμα της Βουλής, ο Υφυπουργός Παιδείας αρμόδιος για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, κ. Νίκος Παπαϊωάννου, δήλωσε ότι το ζήτημα θα επιλυθεί άμεσα. Στις 14 Μαρτίου 2026, δημοσιεύματα που επικαλούνταν δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας κας Σοφίας Ζαχαράκη ανέφεραν ότι στο νομοσχέδιο για την ίδρυση σχολών παραστατικών τεχνών θα περιλαμβάνονταν σχετικές διατάξεις για την αντιστοίχιση των πτυχίων. Παρότι οι δηλώσεις αυτές επιβεβαιώθηκαν από τον κ. Παπαϊωάννου σε τηλεοπτική συνέντευξη την επόμενη ημέρα, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο κατατέθηκε τελικά στη Βουλή χωρίς τις αναμενόμενες ρυθμίσεις, γεγονός που προκάλεσε εύλογη σύγχυση και έντονη ανησυχία στους αποφοίτους.

Η ανησυχία αυτή εντάθηκε περαιτέρω μετά από νεότερες δηλώσεις της Υπουργού το βράδυ της Τετάρτης 17 Μαρτίου, σύμφωνα με τις οποίες το ζήτημα μετατίθεται προς συζήτηση σε επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο Σύλλογος Αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα καλεί την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα στη θεσμοθέτηση σαφούς και εφαρμόσιμου πλαισίου αντιστοίχισης των πτυχίων, προκειμένου να δοθεί οριστική λύση σε ένα ζήτημα που εκκρεμεί επί σειρά ετών και αφορά εκατοντάδες χιλιάδες επιστήμονες.

Η άρση της πολυετούς αυτής εκκρεμότητας αποτελεί ζήτημα θεσμικής συνέπειας, ισονομίας και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας