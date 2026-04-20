ΕΑΠ: Τι αναφέρει για το πτυχίο του Δημήτρη Μαρκόπουλου
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο διευκρινίζει ότι ο Δημήτριος Μαρκόπουλος είναι πτυχιούχος του Ιδρύματος από το 2012.
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση, δίνοντας διευκρινίσεις σχετικά με στοιχεία που αφορούν τον Δημήτριο Μαρκόπουλο, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα.
Στην τοποθέτησή του, το Ίδρυμα επισημαίνει ότι πρόκειται για απόφοιτο προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, αποσαφηνίζοντας την ακαδημαϊκή του ιδιότητα.
Η ιδιότητα αποφοίτου
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Δημήτριος Μαρκόπουλος είναι πτυχιούχος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό».
Το πρόγραμμα ανήκει στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιδρύματος και η αποφοίτηση τοποθετείται χρονικά στις 16 Ιουλίου 2012.
Η αφορμή της ανακοίνωσης
Η ανακοίνωση εκδόθηκε έπειτα από δημοσιεύματα που δημιούργησαν την ανάγκη για επίσημη διευκρίνιση. Το Πανεπιστήμιο προχώρησε στην τοποθέτηση προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα σχετικά στοιχεία.
Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο επιδιώκει να αποδώσει με ακρίβεια την ιδιότητα του αποφοίτου, βασιζόμενο στα επίσημα στοιχεία που διαθέτει.
