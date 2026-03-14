400.000 απόφοιτοι ΤΕΙ: Έρχεται ρύθμιση για ισότιμα πτυχία με τα πανεπιστήμια

Πίνακας περιεχομένων

Περισσότεροι από 400.000 απόφοιτοι πρώην ΤΕΙ θα μπορούν να αποκτήσουν ισότιμα πτυχία με πανεπιστημιακά, μέσω νέας ρύθμισης του υπουργείου Παιδείας που θα παρουσιαστεί στη Βουλή στις 16 Μαρτίου 2026.

Τα πτυχία ΤΕΙ βρίσκονται στο επίκεντρο νέας νομοθετικής ρύθμισης του υπουργείου Παιδείας, η οποία θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο περισσότεροι από 400.000 απόφοιτοι των πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων θα μπορούν να αποκτήσουν ισότιμους τίτλους σπουδών με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα.

Η σχετική διάταξη αναμένεται να ενσωματωθεί σε νομοσχέδιο για την ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, το οποίο πρόκειται να παρουσιαστεί στη Βουλή τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026. Με τη ρύθμιση επιχειρείται να δοθεί λύση σε ένα ζήτημα που αφορά μεγάλο αριθμό αποφοίτων των πρώην ΤΕΙ, των οποίων τα πτυχία δεν έχουν μέχρι σήμερα αντιστοιχηθεί με εκείνα των πανεπιστημίων.

Ποιοι απόφοιτοι ΤΕΙ θα μπορούν να ενταχθούν στη διαδικασία

Η ρύθμιση αφορά τους αποφοίτους που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους μετά το 2001. Εκείνη τη χρονιά, με τον νόμο 2916/2001, τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εντάχθηκαν στην Ανώτατη Εκπαίδευση, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η αντιστοίχιση των τίτλων σπουδών τους με τα πανεπιστημιακά πτυχία.

Με το νέο πλαίσιο, οι απόφοιτοι αυτών των ιδρυμάτων θα μπορούν να ακολουθήσουν συγκεκριμένη διαδικασία ώστε να αποκτήσουν ισοτιμία των τίτλων σπουδών τους με τα αντίστοιχα τμήματα πανεπιστημίων που δημιουργήθηκαν μετά την κατάργηση ή συγχώνευση των ΤΕΙ.

Τα κριτήρια που θα καθορίζουν την ισοτιμία

Η διαδικασία που προτείνεται βασίζεται σε αντικειμενικά ακαδημαϊκά κριτήρια. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων ECTS, το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών και τυχόν μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές συναφούς αντικειμένου.

Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, στόχος της ρύθμισης είναι να υπάρξει μια σαφής και διαφανής διαδικασία αξιολόγησης που θα επιτρέπει την ισοτίμηση των πτυχίων των ΤΕΙ με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά.

Όπως ανέφερε, με τη ρύθμιση επιδιώκεται να δοθεί λύση σε ένα υπαρκτό ζήτημα, διασφαλίζοντας παράλληλα την ποιότητα και την αξιοπιστία της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η προϋπόθεση πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών

Για την εφαρμογή της διαδικασίας προβλέπεται συγκεκριμένη προϋπόθεση. Θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η πιστοποίηση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του αντίστοιχου πανεπιστημιακού τμήματος ή της μονοτμηματικής σχολής από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Η πιστοποίηση αυτή θεωρείται βασικό στοιχείο ώστε η αντιστοίχιση των πτυχίων να βασίζεται σε προγράμματα σπουδών που έχουν αξιολογηθεί και πληρούν συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια.

Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία ισοτίμησης θα πραγματοποιείται με ακαδημαϊκά εχέγγυα και θεσμικές εγγυήσεις.

Οι διαφορετικές κατηγορίες αποφοίτων

Η ρύθμιση αναμένεται να προβλέπει κατηγορίες αποφοίτων με βάση στοιχεία όπως η διάρκεια των σπουδών, το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS και το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών.

Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία θα εντάσσεται κάθε απόφοιτος, η διαδικασία αντιστοίχισης θα διαφέρει. Σε ορισμένες περιπτώσεις η ισοτίμηση των πτυχίων θα μπορεί να γίνεται αυτόματα.

Σε άλλες περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε συγκεκριμένα μαθήματα, ώστε να ολοκληρώνεται η διαδικασία αντιστοίχισης με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά προγράμματα.

Μια ενιαία διαδικασία για τα πτυχία των πρώην ΤΕΙ

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση θεσπίζεται ένας ενιαίος και σαφής μηχανισμός αντιστοίχισης των πτυχίων των πρώην ΤΕΙ με τα πανεπιστημιακά τμήματα που προέκυψαν από την ενσωμάτωση ή συγχώνευση αυτών των ιδρυμάτων στο σημερινό ακαδημαϊκό σύστημα.

Η ρύθμιση αφορά έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό πολιτών, καθώς οι απόφοιτοι των ιδρυμάτων του τεχνολογικού τομέα εκτιμάται ότι ξεπερνούν συνολικά τις 400.000. Το αίτημα για την επίλυση του ζητήματος της ισοτιμίας των τίτλων σπουδών έχει υποστηριχθεί διαχρονικά από δεκάδες φορείς.