Ζαχαράκη: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντικαθιστά τον εκπαιδευτικό

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«Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αντικαθιστά τον εκπαιδευτικό. Μπορεί όμως να του δώσει καλύτερα εργαλεία, να υποστηρίξει τη διδασκαλία και να βοηθήσει το σχολείο να ανταποκρίνεται ακόμη καλύτερα στις διαφορετικές ανάγκες κάθε μαθήτριας και κάθε μαθητή».

Με τα λόγια αυτά, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη απευθύνθηκε στους μαθητές-μέλη της Βουλής των Εφήβων, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση και την ανάγκη για υπεύθυνη αξιοποίησή της.

Η επένδυση στην ψηφιακή εκπαίδευση

Η υπουργός τόνισε πως η Πολιτεία επενδύει στις ψηφιακές υποδομές, στον σύγχρονο εξοπλισμό και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ενώ δίνει έμφαση στη δημιουργία ενός σαφούς πλαισίου ηθικής και υπεύθυνης χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

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Το θέμα της φετινής Συνόδου

Όπως ανέφερε, το θέμα της φετινής Συνόδου της Βουλής των Εφήβων ήταν η Τεχνητή Νοημοσύνη, κάτι που μόνο τυχαίο δεν είναι. Η νέα τεχνολογία δημιουργεί ευκαιρίες για την εκπαίδευση, αλλά ταυτόχρονα φέρνει προκλήσεις που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την παραπληροφόρηση και τις αλλαγές στην αγορά εργασίας.

Η αξία της συμμετοχής των νέων

Η κ. Ζαχαράκη επισήμανε ότι η Βουλή των Εφήβων υπενθυμίζει κάτι πολύτιμο: πως η δημοκρατία ενδυναμώνεται όταν δίνει χώρο στους νέους ανθρώπους, όταν τους ακούμε και τους αντιμετωπίζουμε ως συνδιαμορφωτές του μέλλοντος, όχι ως απλούς θεατές του.

«Και αυτό, για την εκπαίδευση, για τη δημοκρατία και για τη χώρα μας, είναι η πιο φωτεινή παρακαταθήκη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τριάντα χρόνια Βουλή των Εφήβων

Η υπουργός υπενθύμισε ότι φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από την έναρξη του σημαντικού αυτού εκπαιδευτικού θεσμού, που διοργανώνει το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Ο θεσμός αυτός, όπως ανέφερε, προσφέρει στους νέους έναν ουσιαστικό χώρο διαλόγου, συμμετοχής και δημοκρατικής έκφρασης, ενισχύοντας τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις αξίες της δημοκρατίας.