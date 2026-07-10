Άνοιξε το ΟΠΣΥΔ για αποσπάσεις και ανακλήσεις: Τι πρέπει να ξέρετε
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Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για αποσπάσεις και ανακλήσεις εκπαιδευτικών, καθώς άνοιξε το σχετικό ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΠΣΥΔ.
Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση του αιρετού του ΚΥΣΠΕ Νίκου Φασφαλή, έχει ήδη προγραμματιστεί και η συνεδρίαση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ), κατά την οποία θα εξεταστούν οι σχετικές αιτήσεις.
Όπως αναφέρει ο Νίκος Φασφαλής, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν πλέον να υποβάλουν αιτήσεις για αποσπάσεις ή ανακλήσεις μέσω της εφαρμογής «ΟΠΣΥΔ: Γενική Αίτηση», καθώς το σύστημα έχει τεθεί σε λειτουργία.
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Παράλληλα, ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον έως τώρα προγραμματισμό, η συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ με αντικείμενο την εξέταση των αιτήσεων αποσπάσεων και ανακλήσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου.
Ο αιρετός του ΚΥΣΠΕ επισημαίνει ότι αντιλαμβάνεται την αγωνία των εκπαιδευτικών που αναμένουν την έκβαση των αιτήσεών τους και διαβεβαιώνει πως θα υπάρξει άμεση ενημέρωση για κάθε νεότερη εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία και τις αποφάσεις του Συμβουλίου.
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