Άγιο Φως: Το σχέδιο μεταφοράς στην Ελλάδα και τα εναλλακτικά σενάρια

Σε εξέλιξη ο σχεδιασμός για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα, με εναλλακτικά σενάρια λόγω των συνθηκών.

Το Άγιο Φως βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού των ελληνικών αρχών, καθώς συνεχίζονται οι επαφές για την ασφαλή μεταφορά του στην Ελλάδα το βράδυ της Ανάστασης. Το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το αντίστοιχο υπουργείο του Ισραήλ, προκειμένου να διασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες.

Η επιτυχής μεταφορά εξαρτάται από δύο βασικούς παράγοντες: την ομαλή τέλεση της Αφής στους Αγίους Τόπους και τη δυνατότητα αεροπορικής μετακίνησης προς την Ελλάδα.

Το βασικό σχέδιο για το Μεγάλο Σάββατο

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, κυβερνητική αποστολή πέντε ατόμων αναμένεται να αναχωρήσει το Μεγάλο Σάββατο με προορισμό το Ισραήλ.

Στην αποστολή συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, με στόχο την παραλαβή του Αγίου Φωτός και την επιστροφή στην Αθήνα μέσα σε λίγες ώρες.

Η σημασία του εναέριου χώρου

Η πραγματοποίηση του σχεδίου εξαρτάται άμεσα από τη λειτουργία του εναέριου χώρου, καθώς οποιαδήποτε μεταβολή μπορεί να επηρεάσει την αποστολή.

Η ασφαλής πτήση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έγκαιρη άφιξη του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα, όπως προβλέπεται κάθε χρόνο.

Τα εναλλακτικά σενάρια μεταφοράς

Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η απευθείας μετάβαση στο Ισραήλ, έχουν ήδη σχεδιαστεί εναλλακτικές λύσεις.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται πιθανή προσγείωση στην Αίγυπτο και μεταφορά μέσω Σαρμ Ελ Σέιχ προς τα Ιεροσόλυμα, ή εναλλακτικά προσγείωση στην Ιορδανία και οδική μετάβαση από το Αμμάν.

Το ενδεχόμενο ακύρωσης της αποστολής

Εάν οι συνθήκες στη Μέση Ανατολή παραμείνουν ιδιαίτερα δύσκολες, εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο να μην πραγματοποιηθεί η αποστολή.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η Ανάσταση στην Ελλάδα θα τελεστεί με Άγιο Φως προηγούμενων ετών, το οποίο φυλάσσεται σε ναούς σε όλη τη χώρα, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια του εθίμου.