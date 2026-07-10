Προσλήψεις στον ΟΑΣΘ: Λήγει η προθεσμία για 171 θέσεις εργασίας

Η έντονη ανησυχία που εκφράζει η ΟΙΕΛΕ για το μέλλον του εκπαιδευτικού επαγγέλματος και τις εξελίξεις στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης αποτυπώνεται σε εκτενή παρέμβασή της, με αφορμή –όπως αναφέρει– την ολοένα και μεγαλύτερη έλλειψη εκπαιδευτικών και τη δυσκολία στελέχωσης των σχολικών μονάδων.

Έως τις 31 Ιουλίου μπορούν οι δικαιούχοι να χρησιμοποιήσουν το ποσό του Fuel Pass, καθώς μετά τη λήξη της προθεσμίας η προπληρωμένη κάρτα απενεργοποιείται και τα αδιάθετα χρήματα επιστρέφονται στο Δημόσιο.

Το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» αναμένεται να ανοίξει για αιτήσεις μέσα στον Αύγουστο, με vouchers από 200 έως 600 ευρώ για καλοκαιρινές και χειμερινές διακοπές.

Οι θερινές εκπτώσεις του 2026, θα κάνουν πρεμιέρα τη δεύτερη Δευτέρα του μήνα, δηλαδή στις 13 Ιουλίου, και θα διαρκέσουν ως τις 31 Αυγούστου.

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την επιλογή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, συμβούλων σταδιοδρομίας και ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για το σχολικό έτος 2026-2027.

Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά, με στόχο εκπτώσεις τουλάχιστον 5% σε 12 κατηγορίες προϊόντων που βρίσκονται καθημερινά στο καλάθι των καταναλωτών.

Στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου επανέρχεται το ζήτημα της αντιστοίχισης των πτυχίων των αποφοίτων των πρώην ΤΕΙ, μετά τη συνάντηση εκπροσώπων των Συλλόγων Αποφοίτων με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, όπου τέθηκε εκ νέου η ανάγκη άμεσης νομοθετικής λύσης για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους αποκατάσταση.

«Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αντικαθιστά τον εκπαιδευτικό. Μπορεί όμως να του δώσει καλύτερα εργαλεία, να υποστηρίξει τη διδασκαλία και να βοηθήσει το σχολείο να ανταποκρίνεται ακόμη καλύτερα στις διαφορετικές ανάγκες κάθε μαθήτριας και κάθε μαθητή».

Καθοριστικό ρόλο για την εισαγωγή σε ορισμένες σχολές παίζουν και οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής των ειδικών μαθημάτων.

Εκπνέει σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου, η μεταβατική προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων χωρίς την επιβολή προστίμου, όπως προβλέπει η πρόσφατη τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης. Η ρύθμιση αφορά όσους δεν είχαν ολοκληρώσει την απογραφή έως τις 30 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η παροχή θα χορηγείται μέσω προπληρωμένης κάρτας και αφορά όσους πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το βρέφος -λόγω της κατάστασής του- μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, το πλησιέστερο νοσηλευτικό ίδρυμα στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας, από όπου πραγματοποιούνται οι αεροδιακομιδές.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για αποσπάσεις και ανακλήσεις εκπαιδευτικών, καθώς άνοιξε το σχετικό ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΠΣΥΔ.

Εκπνέει σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και ώρα 23:59, η προθεσμία για την επικαιροποίηση των στοιχείων των εγγεγραμμένων μελών του Μητρώου Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ.

Σημαντικές ανακοινώσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας έκανε από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,

Η υπουργός αναφέρθηκε και στα μη κρατικά πανεπιστήμια, στις αλλαγές που εξετάζονται για το Λύκειο, στην ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου, στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και στη στήριξη των εκπαιδευτικών.

Ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη κατέθεσε το Κίνημα ΝΙΚΗ, με αφορμή την υπόθεση του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης, θέτοντας ζήτημα για την πρακτική μετακίνησης μαθητών σε όμορες σχολικές μονάδες αντί της δημιουργίας νέων τμημάτων.

Η προθεσμία για τις αιτήσεις στην προκήρυξη του ΟΑΣΘ για 171 θέσεις οδηγών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ολοκληρώνεται στις 21 Ιουλίου.

Σε δημόσια διαβούλευση αναμένεται να τεθεί σήμερα από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας η τροποποιητική υπουργική απόφαση που αναμορφώνει το κανονιστικό πλαίσιο της αυτοκατανάλωσης.

Προσλήψεις στον ΟΑΣΘ: Λήγει η προθεσμία για 171 θέσεις εργασίας

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Η προθεσμία για τις αιτήσεις στην προκήρυξη του ΟΑΣΘ για 171 θέσεις οδηγών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ολοκληρώνεται στις 21 Ιουλίου.