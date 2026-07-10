Προσλήψεις στον ΟΑΣΘ: Λήγει η προθεσμία για 171 θέσεις εργασίας
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Η προθεσμία για τις αιτήσεις στην προκήρυξη του ΟΑΣΘ για 171 θέσεις οδηγών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ολοκληρώνεται στις 21 Ιουλίου.
Μέχρι την Τρίτη 21 Ιουλίου παραμένει ανοιχτή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη 171 θέσεων εργασίας με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι προσλήψεις αφορούν οδηγούς και θα πραγματοποιηθούν για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.
Η διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής τους έως και οκτώ μήνες, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την 31η Δεκεμβρίου 2026. Οι θέσεις απευθύνονται σε αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή αποφοίτους Λυκείου, που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
Ποιες θέσεις περιλαμβάνει η προκήρυξη
Η προκήρυξη αφορά συνολικά 171 θέσεις οδηγών, οι οποίες κατανέμονται σε δύο κατηγορίες. Συγκεκριμένα, προβλέπονται 160 θέσεις για οδηγούς κατόχους άδειας οδήγησης Δ΄ ή D κατηγορίας και ακόμη 11 θέσεις για οδηγούς που διαθέτουν άδεια Δ΄+Ε΄ ή DE κατηγορίας.
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Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με στόχο την κάλυψη των αναγκών του ΟΑΣΘ.
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υποψήφιοι ηλικίας από 18 έως 67 ετών, ενώ κατ’ εξαίρεση μπορούν να συμμετάσχουν και άτομα έως 70 ετών.
Για όσους έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους ισχύει επιπλέον προϋπόθεση, καθώς δεν πρέπει να έχουν συνταξιοδοτηθεί από δημόσιο ταμείο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα.
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