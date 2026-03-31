Πάσχα στη σκιά των πυραύλων: Τι θα γίνει με το Άγιο Φως

Το Άγιο Φως και οι πασχαλινές τελετές βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο, καθώς ο πόλεμος επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς στους Αγίους Τόπους.

Το Άγιο Φως βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης αβεβαιότητας, καθώς οι συνθήκες που επικρατούν στους Αγίους Τόπους επηρεάζουν καθοριστικά τις πασχαλινές τελετές. Οι περιορισμοί ασφαλείας και οι συνεχιζόμενες εξελίξεις δημιουργούν ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον ενόψει του Ελληνορθόδοξου Πάσχα στις 12 Απριλίου.

Την ίδια στιγμή, η Χριστιανοσύνη εισέρχεται στη Μεγάλη Εβδομάδα των Καθολικών υπό πρωτοφανείς συνθήκες, με τις θρησκευτικές εκδηλώσεις να πραγματοποιούνται σε κλίμα έντασης και αυστηρού ελέγχου, γεγονός που εντείνει την ανησυχία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Περιορισμοί και όροι για την τελετή του Αγίου Φωτός

Η ισραηλινή αστυνομία έχει θέσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της τελετής της Αφής του Αγίου Φωτός το Μεγάλο Σάββατο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ο αυστηρός περιορισμός των παρευρισκόμενων σε μόλις 50 άτομα εντός του Ναού.

Επιπλέον, απαιτείται η ύπαρξη καταφυγίου σε πολύ μικρή απόσταση, καθώς και η ολοκλήρωση των έργων συντήρησης στον χώρο, ώστε να διασφαλιστεί η αποφυγή ατυχημάτων. Η τελική απόφαση για την πραγματοποίηση της τελετής αναμένεται την 1η Απριλίου.

Συμφωνία για το Πάσχα με αυστηρούς περιορισμούς

Μετά από έντονες αντιδράσεις και διεθνείς παρεμβάσεις, επιτεύχθηκε συμφωνία που επιτρέπει τη διεξαγωγή των πασχαλινών τελετών στον Πανάγιο Τάφο. Ωστόσο, οι λειτουργίες θα πραγματοποιηθούν είτε χωρίς κοινό είτε με ελάχιστους πιστούς.

Οι τελετές θα έχουν συμβολικό χαρακτήρα, ενώ προβλέπεται ζωντανή μετάδοση μέσω τηλεόρασης και ραδιοφώνου. Οι περιορισμοί στις δημόσιες συναθροίσεις παραμένουν αυστηροί, με ανώτατο όριο τα 50 άτομα στην Παλιά Πόλη.

Το περιστατικό που προκάλεσε διεθνή αντίδραση

Η ένταση κορυφώθηκε όταν απαγορεύθηκε στον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων να εισέλθει στον Ναό της Αναστάσεως κατά την Κυριακή των Βαΐων των Καθολικών. Η απόφαση αυτή χαρακτηρίστηκε ως πρωτοφανής για τα δεδομένα αιώνων.

Οι αρχές επικαλέστηκαν λόγους ασφαλείας, ωστόσο το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις διεθνώς, με αιτήματα για εξηγήσεις σχετικά με την τήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος στον Πανάγιο Τάφο.

Καθεστώς ασφαλείας και κλειστοί ιεροί τόποι

Από τα τέλη Φεβρουαρίου, οι περιορισμοί στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ έχουν ενταθεί, με την πρόσβαση να επιτρέπεται μόνο σε κατοίκους και ιδιοκτήτες καταστημάτων. Παράλληλα, όλοι οι βασικοί ιεροί χώροι παραμένουν κλειστοί.

Οι ίδιες συνθήκες επηρεάζουν και άλλους θρησκευτικούς τόπους, καθώς οι συγκεντρώσεις περιορίζονται αυστηρά, ενώ η παρουσία πιστών έχει μειωθεί δραστικά λόγω των μέτρων ασφαλείας.

Ιστορικές αναφορές και κρίσιμες στιγμές

Η τελετή του Αγίου Φωτός πραγματοποιείται για περισσότερα από 1.200 χρόνια, ωστόσο υπήρξαν περίοδοι όπου είτε δεν πραγματοποιήθηκε είτε αμφισβητήθηκε έντονα. Χαρακτηριστικές είναι περιπτώσεις όπως η καταστροφή του Ναού της Αναστάσεως το 1009 και τα γεγονότα του 1101.

Ακόμη και στη σύγχρονη εποχή, όπως το 2020, η τελετή πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία πιστών. Οι εξελίξεις του 2026 επαναφέρουν στο προσκήνιο ανάλογες συνθήκες, με την πίστη να δοκιμάζεται σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής έντασης.

Αντίκτυπος στην καθημερινότητα και στις κοινότητες

Οι περιορισμοί έχουν επηρεάσει έντονα την καθημερινότητα στην Παλιά Πόλη, με καταστήματα να παραμένουν κλειστά και την οικονομική δραστηριότητα να έχει περιοριστεί σημαντικά.

Η απουσία προσκυνητών και τουριστών έχει δημιουργήσει ένα πρωτόγνωρο κλίμα, ενώ η αδυναμία πρόσβασης σε σημαντικούς θρησκευτικούς χώρους έχει επηρεάσει βαθιά τις θρησκευτικές κοινότητες όλων των δογμάτων.