Πάσχα: Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο – Τι ισχύει για Πειραιά, Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Το πασχαλινό ωράριο 2026 τίθεται σε ισχύ από τις 2 Απριλίου, με διευρυμένες ώρες λειτουργίας και προαιρετικό άνοιγμα την Κυριακή των Βαΐων.

Πασχαλινό ωράριο τίθεται σε εφαρμογή από την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026, με τους εμπορικούς συλλόγους να ανακοινώνουν διευρυμένες ώρες λειτουργίας των καταστημάτων ενόψει της εορταστικής περιόδου. Οι ρυθμίσεις αυτές στοχεύουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών, ενώ παράλληλα ενισχύουν τη λειτουργία της αγοράς σε μια περίοδο αυξημένης ζήτησης.

Οι καταναλωτές καλούνται να οργανώσουν εγκαίρως τις αγορές τους, καθώς προβλέπεται και προαιρετικό άνοιγμα των καταστημάτων την Κυριακή των Βαΐων, στις 5 Απριλίου. Το πρόγραμμα διαφοροποιείται ανά πόλη, ωστόσο κοινός παρονομαστής είναι η επέκταση του ωραρίου καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας.

Πώς διαμορφώνεται το ωράριο στην Αθήνα

Στην Αθήνα, το εορταστικό ωράριο ξεκινά στις 2 Απριλίου με συνεχόμενη λειτουργία από τις 09:00 έως τις 21:00 για τις πρώτες ημέρες. Το Σάββατο 4 Απριλίου τα καταστήματα θα λειτουργήσουν έως τις 16:00, ενώ την Κυριακή των Βαΐων θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 16:00.

Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και τη Μεγάλη Πέμπτη, το ωράριο παραμένει διευρυμένο με λειτουργία από τις 09:00 έως τις 21:00. Τη Μεγάλη Παρασκευή τα καταστήματα ανοίγουν στις 13:00 και κλείνουν στις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο λειτουργούν από τις 09:00 έως τις 15:00. Την Κυριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα του Πάσχα παραμένουν κλειστά λόγω αργίας.

Το πρόγραμμα λειτουργίας στον Πειραιά

Αντίστοιχο είναι το πλαίσιο λειτουργίας και στον Πειραιά, όπου το εορταστικό ωράριο καλύπτει το διάστημα από τις 2 έως τις 11 Απριλίου. Τις πρώτες ημέρες τα καταστήματα λειτουργούν από τις 09:00 έως τις 21:00, ενώ το Σάββατο 4 Απριλίου κλείνουν στις 16:00.

Την Κυριακή των Βαΐων, η αγορά θα λειτουργήσει από τις 11:00 έως τις 16:00. Από τη Μεγάλη Δευτέρα έως τη Μεγάλη Πέμπτη, το ωράριο παραμένει συνεχές έως τις 21:00, ενώ τη Μεγάλη Παρασκευή διαμορφώνεται από τις 13:00 έως τις 19:00. Το Μεγάλο Σάββατο τα καταστήματα θα λειτουργήσουν έως τις 15:00. Τη Δευτέρα του Πάσχα τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, ενώ από την Τρίτη 14 Απριλίου επανέρχεται το κανονικό ωράριο.

Τι ισχύει για τη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, το εορταστικό ωράριο ξεκινά επίσης στις 2 Απριλίου, με διαφοροποιημένες ώρες λειτουργίας. Την Πέμπτη και την Παρασκευή τα καταστήματα θα ανοίγουν στις 10:00 και θα κλείνουν στις 21:00, ενώ το Σάββατο 4 Απριλίου θα λειτουργήσουν έως τις 18:00.

Την Κυριακή των Βαΐων η αγορά θα είναι ανοιχτή από τις 11:00 έως τις 18:00. Κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα, από τη Μεγάλη Δευτέρα έως τη Μεγάλη Πέμπτη, το ωράριο θα είναι συνεχές από τις 10:00 έως τις 21:00. Τη Μεγάλη Παρασκευή τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο έως τις 16:00. Την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα η αγορά θα παραμείνει κλειστή.

Στόχος η ενίσχυση της αγοράς

Η εφαρμογή του διευρυμένου ωραρίου αποτελεί βασικό εργαλείο για την τόνωση της εμπορικής δραστηριότητας κατά την πασχαλινή περίοδο. Οι εμπορικοί σύλλογοι επισημαίνουν τη σημασία της περιόδου για τις επιχειρήσεις, καθώς πρόκειται για μια από τις πιο κρίσιμες φάσεις του έτους.

Παράλληλα, απευθύνουν κάλεσμα προς το καταναλωτικό κοινό να αξιοποιήσει το εορταστικό ωράριο, πραγματοποιώντας έγκαιρα τις αγορές του και στηρίζοντας την τοπική αγορά, η οποία λειτουργεί σε εορταστικό και αισιόδοξο κλίμα.