Πάσχα 2026: Πού αναμένεται να φτάσουν οι τιμές στα αμνοερίφια

Η αγορά των αμνοεριφίων εισέρχεται σε περίοδο έντονης αναζήτησης ενόψει Πάσχα, με τις τιμές να αναμένεται να αυξηθούν αισθητά λόγω μειωμένης προσφοράς και αυξημένης ζήτησης.

Λίγο πριν την κορύφωση της πασχαλινής περιόδου, τα αμνοερίφια βρίσκονται στο επίκεντρο της ανησυχίας στην αγορά τροφίμων, καθώς οι εξελίξεις σε προσφορά και τιμές δημιουργούν ένα ασταθές σκηνικό. Οι επαγγελματίες του κλάδου εκτιμούν ότι, αν και προς το παρόν δεν παρατηρούνται ελλείψεις, η εικόνα ενδέχεται να μεταβληθεί σημαντικά τις επόμενες ημέρες.

Η ζήτηση αναμένεται να ενταθεί όσο πλησιάζει το Πάσχα, με αποτέλεσμα να ενισχύονται οι πιέσεις προς τα πάνω στις τιμές. Οι εκτιμήσεις που διατυπώνονται ήδη προκαλούν προβληματισμό, καθώς η αγορά φαίνεται να οδεύει προς ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους για τους καταναλωτές.

Η εικόνα των τιμών πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα

Στην παρούσα φάση, οι τιμές των αμνοεριφίων διαμορφώνονται σε σχετικά χαμηλότερα επίπεδα, με την αγορά να καταγράφει τιμές εκκίνησης από τα 12,5 ευρώ το κιλό. Ωστόσο, η συγκεκριμένη εικόνα θεωρείται προσωρινή και δεν αναμένεται να διατηρηθεί καθώς πλησιάζει η εορταστική κορύφωση.

Οι επαγγελματίες της αγοράς εκτιμούν ότι κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας οι τιμές ενδέχεται να κινηθούν σημαντικά υψηλότερα. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο ακόμη και για επίπεδα που αγγίζουν τα 18 ευρώ το κιλό, με διαφοροποιήσεις ανάλογα με το σημείο πώλησης και τις συνθήκες της αγοράς.

Ο ρόλος της προσφοράς και της ζήτησης

Καθοριστικός παράγοντας για τη διαμόρφωση των τιμών είναι η ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Όπως επισημαίνεται, η προσφορά αναμένεται να περιοριστεί, την ώρα που η ζήτηση αυξάνεται όσο πλησιάζει το Πάσχα, δημιουργώντας συνθήκες ανόδου των τιμών.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει τις ανησυχίες στην αγορά, καθώς η μειωμένη διαθεσιμότητα προϊόντων σε συνδυασμό με την αυξημένη καταναλωτική ανάγκη οδηγεί σε ανοδικές πιέσεις. Το αποτέλεσμα είναι μια σταδιακή μεταβολή της αγοράς προς υψηλότερα επίπεδα τιμών, που ενδέχεται να επηρεάσουν άμεσα το πασχαλινό τραπέζι.

Η στάση των κτηνοτρόφων και οι τιμές παραγωγού

Σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις διαδραματίζουν και οι ίδιοι οι παραγωγοί. Οι κτηνοτρόφοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς τις ποσότητες που προτίθενται να διαθέσουν στην αγορά, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την προσφορά.

Οι τιμές παραγωγού κινούνται γύρω στα 10 ευρώ το κιλό, στοιχείο που φαίνεται να επηρεάζει τις αποφάσεις τους σχετικά με τη διάθεση των ζώων. Η στάση αυτή συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός πιο περιορισμένου αποθέματος στην αγορά, εντείνοντας περαιτέρω την αβεβαιότητα για την εξέλιξη των τιμών.

Πρόσθετοι παράγοντες που επιβαρύνουν την αγορά

Πέρα από τα δεδομένα της προσφοράς και της ζήτησης, πρόσθετες δυσκολίες δημιουργούνται από ειδικές συνθήκες που επηρεάζουν τη διακίνηση των προϊόντων. Τα μέτρα καραντίνας σε περιοχές όπως η Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς και οι Σέρρες επιδρούν αρνητικά στη λειτουργία της αγοράς.

Συγκεκριμένα, τα εντόσθια δεν θα διατεθούν μαζί με τα ζώα, γεγονός που διαφοροποιεί την εμπορική πρακτική και επηρεάζει την τελική εικόνα της αγοράς. Η εξέλιξη αυτή προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας, ο οποίος σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες πιέσεις καθιστά δύσκολη την πρόβλεψη της τελικής διαμόρφωσης των τιμών για το Πάσχα.