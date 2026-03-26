Με τι καιρό θα κάνουμε Πάσχα – ΝΕΑ αναλυτική πρόγνωση καιρού

Πίνακας περιεχομένων

Δείτε τη νέα εκτίμηση για το καιρικό σκηνικό κατά τη διάρκεια του Πάσχα

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, αναμένεται μια περίοδος με πιθανές ψυχρότερες θερμοκρασίες και αυξημένες βροχοπτώσεις σε σύγκριση με τα συνήθη για την εποχή επίπεδα.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Καλλιάνος παρουσιάζει σχετικούς χάρτες που απεικονίζουν την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών από τη Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου, έως και τη Δευτέρα του Πάσχα, 13 Απριλίου. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν μια τάση για πιο χαμηλές θερμοκρασίες από το κανονικό, καθώς και μια πιθανή αύξηση των βροχοπτώσεων, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τις πασχαλινές εκδηλώσεις και μετακινήσεις.

Η μακροπρόθεσμη αυτή πρόγνωση βασίζεται σε προγνωστικά μοντέλα που αναλύουν μετεωρολογικά δεδομένα σε ευρύτερη κλίμακα, ωστόσο ο ίδιος ο μετεωρολόγος τονίζει την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση και επικαιροποίηση των προβλέψεων καθώς θα πλησιάζει η περίοδος του Πάσχα.

Αναλυτικά ολόκληρη η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου:

«ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΠΙΘΑΝΕΣ ΨΥΧΡΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΕΠΟΧΗ

Προσοχή : Να ξεκαθαρίσουμε εξαρχής ότι πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη εκτίμηση (long-range forecast), η οποία βασίζεται κυρίως σε ensemble prediction systems και σε climatological anomalies, δηλαδή αποκλίσεις από τις μέσες τιμές της εποχής. Όπως γνωρίζουμε, πέραν των 6–7 ημερών, η ατμόσφαιρα παρουσιάζει έντονο χαοτικό χαρακτήρα, επομένως δεν μπορούμε να μιλάμε για συγκεκριμένη πρόγνωση, αλλά για τάσεις.

Όλα τα δεδομένα που ακολουθούν αφορούν το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα 6 Απριλίου έως και τη Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου :

Στον πρώτο χάρτη, που αφορά τη θερμοκρασιακή ανωμαλία (temperature anomaly) σε εβδομαδιαία βάση, βλέπουμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε γαλάζιες αποχρώσεις. Αυτό μεταφράζεται σε τιμές της θερμοκρασίας που θα κινηθούν κάτω από τα κανονικά επίπεδα (below normal) για την εποχή, κατά περίπου 1 έως 3 βαθμούς Κελσίου.

Αντίθετα, στη Δυτική και Βορειοδυτική Ευρώπη -σε περιοχές όπως η Ισπανία, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία- παρατηρούνται θετικές αποκλίσεις, δηλαδή θερμοκρασίες υψηλότερες από τις κλιματικές τιμές.

Στον δεύτερο χάρτη, που αφορά τις αποκλίσεις υετού (precipitation anomalies), βλέπουμε ότι η χώρα μας βρίσκεται σε ελαφρώς θετικές τιμές. Αυτό σημαίνει ότι, σε σχέση με τη μέση τιμή για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, αναμένεται να σημειωθούν ελαφρώς αυξημένες βροχοπτώσεις (above normal precipitation), της τάξης των 10 έως 30 mm πάνω από τα κανονικά επίπεδα.