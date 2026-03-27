Πάσχα – Αγωνία για το Άγιο Φως: Τι εξετάζεται

Πίνακας περιεχομένων

Η αβεβαιότητα γύρω από το Πάσχα στα Ιεροσόλυμα εντείνεται λόγω των πολεμικών εξελίξεων, με τις Εκκλησίες να ζητούν σαφείς οδηγίες και τη μεταφορά του Αγίου Φωτός να παραμένει ανοιχτό ζήτημα.

Η αβεβαιότητα γύρω από το Πάσχα στα Ιεροσόλυμα κυριαρχεί στον χριστιανικό κόσμο, καθώς οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή δημιουργούν ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον για την πραγματοποίηση των εορτασμών. Η τελετή του Αγίου Φωτός, που αποτελεί κορυφαία στιγμή για την Ορθοδοξία, βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.

Οι εξελίξεις στο πεδίο έχουν επηρεάσει άμεσα τον σχεδιασμό των εκδηλώσεων, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται ρευστή και απρόβλεπτη. Η αγιοταφική κοινότητα, αλλά και τα υπόλοιπα χριστιανικά δόγματα, παρακολουθούν με έντονο προβληματισμό τις εξελίξεις, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σαφείς κατευθύνσεις για το πώς θα πραγματοποιηθούν οι ιερές ακολουθίες.

Παρέμβαση των Εκκλησιών για σαφείς οδηγίες

Μπροστά σε αυτή την αβεβαιότητα, το Συμβούλιο των Αρχηγών των Εκκλησιών συνεδρίασε υπό την προεδρία του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου, με στόχο να αξιολογήσει τα δεδομένα και να καθορίσει τα επόμενα βήματα. Από τη συνεδρίαση προέκυψε η ανάγκη για άμεση επικοινωνία με τις ισραηλινές αρχές.

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε η αποστολή επιστολής προς τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μέσω της οποίας ζητούνται συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή των πασχαλινών τελετών. Το αίτημα επικεντρώνεται στο πώς θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια οι εορτασμοί, σε μια περίοδο που οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα επιβαρυμένες.

Οι επιπτώσεις του πολέμου στην προσκυνηματική ζωή

Η κλιμάκωση των συγκρούσεων έχει ήδη ανατρέψει την καθημερινότητα στους χώρους λατρείας, επηρεάζοντας σημαντικά την προσκυνηματική δραστηριότητα. Οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί για λόγους ασφαλείας είναι αυστηροί και επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία των εκκλησιών και την παρουσία των πιστών.

Εκκλησιαστικές πηγές αναφέρουν ότι στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων επικρατεί έντονος προβληματισμός για την εξέλιξη της κατάστασης. Παρά τις δυσκολίες, βασική επιδίωξη παραμένει να πραγματοποιηθούν οι θρησκευτικές εκδηλώσεις κανονικά, υπό συνθήκες που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων.

Το ανοιχτό ζήτημα της μεταφοράς του Αγίου Φωτός

Ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα αφορά τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα, η οποία κάθε χρόνο πραγματοποιείται με ιδιαίτερη σημασία για τους πιστούς. Οι συνθήκες στην περιοχή θα καθορίσουν αν η διαδικασία αυτή θα μπορέσει να εξελιχθεί σύμφωνα με τον καθιερωμένο τρόπο.

Σε περίπτωση που οι εξελίξεις δεν επιτρέψουν την κανονική μεταφορά, εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών είναι έτοιμο να προσαρμόσει τα σχέδιά του μέχρι την τελευταία στιγμή, ακόμη και με τη χρήση κυβερνητικού αεροσκάφους, ώστε να διασφαλιστεί η μεταφορά, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Όλα ανοιχτά ενόψει των εορτών

Το γενικό κλίμα που επικρατεί είναι αυτό της αναμονής, με τα δεδομένα να αλλάζουν συνεχώς και τις αποφάσεις να εξαρτώνται άμεσα από την πορεία των εξελίξεων στην περιοχή. Η φράση «όλα είναι στον αέρα» αποτυπώνει χαρακτηριστικά την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή.

Η αγωνία παραμένει έντονη σε όλα τα επίπεδα, καθώς η μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης πλησιάζει χωρίς να έχουν ξεκαθαρίσει οι συνθήκες υπό τις οποίες θα τελεστεί. Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για το αν και πώς θα πραγματοποιηθούν οι πασχαλινές εκδηλώσεις στα Ιεροσόλυμα.