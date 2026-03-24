Έρχεται ανατροπή με τον καιρό το Πάσχα;

Ο καιρός παραμένει άστατος έως τα τέλη Μαρτίου, όμως τα πρώτα στοιχεία δείχνουν βελτίωση και άνοδο της θερμοκρασίας όσο πλησιάζουμε προς το Πάσχα.

Ο καιρός συνεχίζει σε άστατο μοτίβο μέχρι και τα τέλη Μαρτίου, με τις βροχές και τις καταιγίδες να κυριαρχούν σε σχέση με το σκηνικό που επικράτησε τον Φεβρουάριο. Η ίδια εικόνα αναμένεται και ανήμερα της 25ης Μαρτίου, διατηρώντας την αστάθεια σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Παρά τη συνεχιζόμενη επιδείνωση, το ενδιαφέρον στρέφεται ήδη στον Απρίλιο και κυρίως στις συνθήκες που θα επικρατήσουν το Πάσχα, καθώς τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας για αλλαγή του καιρού.

Συνεχίζεται η αστάθεια έως το τέλος Μαρτίου

Οι καιρικές συνθήκες του Μαρτίου χαρακτηρίζονται από εντονότερα φαινόμενα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, με τις βροχές και τις καταιγίδες να είναι πιο συχνές και έντονες. Το μοτίβο αυτό δεν αναμένεται να αλλάξει άμεσα, διατηρώντας την αβεβαιότητα στην καθημερινότητα.

Η 25η Μαρτίου θα κινηθεί στο ίδιο πλαίσιο, χωρίς σημαντική διαφοροποίηση, ενώ η αστάθεια θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, μέχρι την ολοκλήρωση του μήνα.

Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για τον Απρίλιο

Σύμφωνα με τη σημερινή πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλεάρχου Μαρουσάκη, οι πρώτες ημέρες του Απριλίου θα διατηρήσουν παρόμοιο καιρικό σκηνικό, χωρίς άμεση αλλαγή στην εικόνα της ατμόσφαιρας.

Ωστόσο, όσο πλησιάζουμε προς τη Μεγάλη Εβδομάδα, αρχίζουν να διαφαίνονται ενδείξεις για σταδιακή μεταβολή των συνθηκών, δημιουργώντας πιο θετικές προσδοκίες για τις ημέρες του Πάσχα.

Πότε αναμένεται η αλλαγή στον καιρό

Η ουσιαστική βελτίωση τοποθετείται χρονικά γύρω από τη Μεγάλη Τρίτη με τη Μεγάλη Τετάρτη, όταν η ατμοσφαιρική κυκλοφορία αναμένεται να αλλάξει. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την υποχώρηση των φαινομένων που μέχρι τότε θα επιμένουν.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα αρχίσει να ακολουθεί ανοδική πορεία, ενισχύοντας την αίσθηση ανοιξιάτικου καιρού μετά από μία περίοδο έντονης αστάθειας.

Πώς θα ξεκινήσει η Μεγάλη Εβδομάδα

Η έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδας αναμένεται να διατηρήσει στοιχεία αστάθειας, με τα φαινόμενα να μην έχουν ακόμη απομακρυνθεί πλήρως. Ωστόσο, η τάση δείχνει ότι η κατάσταση θα βελτιώνεται σταδιακά.

Όπως επισημαίνεται, παρότι η εβδομάδα θα ξεκινήσει με άστατο καιρό, τα φαινόμενα θα απομακρυνθούν στην πορεία, επιτρέποντας πιο ήπιες καιρικές συνθήκες όσο πλησιάζουμε προς τις ημέρες του Πάσχα.