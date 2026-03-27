Δώρο Πάσχα 2026: ΠΡΟΣΟΧΗ! Τελικά αλλάζουν τα ποσά;

Πίνακας περιεχομένων

Το δώρο Πάσχα 2026 καταβάλλεται έως τη Μεγάλη Τετάρτη και υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές του Μαρτίου, χωρίς να επηρεάζεται από την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Το δώρο Πάσχα 2026 αποτελεί υποχρεωτική παροχή για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και θα καταβληθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, με βάση τις αποδοχές που ισχύουν πριν από το τέλος Μαρτίου. Καθοριστική ημερομηνία για τον υπολογισμό του είναι η 28η Μαρτίου 2026, καθώς δεν λαμβάνονται υπόψη μεταγενέστερες μεταβολές, όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου.

Η καταβολή του ποσού πρέπει να ολοκληρωθεί έως τη Μεγάλη Τετάρτη, ενώ οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να το καταβάλουν και νωρίτερα. Πρόκειται για χρηματική παροχή που υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών εισφορών και φόρου, ενώ απαγορεύεται η καταβολή της σε είδος.

Ποιοι δικαιούνται το δώρο Πάσχα

Το δώρο Πάσχα αφορά όλους τους εργαζόμενους που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξάρτητα από το αν η σύμβασή τους είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Η υποχρέωση καταβολής του βαρύνει αποκλειστικά τον εργοδότη.

Η περίοδος που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ξεκινά την 1η Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται στις 30 Απριλίου κάθε έτους. Το χρονικό αυτό διάστημα αποτελεί τη βάση για τον καθορισμό του ποσού που θα λάβει κάθε εργαζόμενος.

Πώς διαμορφώνεται το ποσό

Οι εργαζόμενοι που έχουν απασχοληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υπολογισμού δικαιούνται συγκεκριμένο ποσό, ανάλογα με τη μορφή της αμοιβής τους. Όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό λαμβάνουν μισό μηνιαίο μισθό, ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται 15 ημερομίσθια.

Σε περιπτώσεις μικρότερης διάρκειας απασχόλησης, το ποσό καταβάλλεται αναλογικά. Για κάθε οκτώ ημέρες εργασίας, αντιστοιχεί το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για τους μισθωτούς ή ένα ημερομίσθιο για τους ημερομίσθιους, ακόμη και όταν η απασχόληση είναι μικρότερη από το συγκεκριμένο διάστημα.

Ποιες αποδοχές και ημέρες συνυπολογίζονται

Για τον υπολογισμό του δώρου λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές αποδοχές που καταβάλλονται στον εργαζόμενο, όπως ο βασικός μισθός, τα τακτικά επιδόματα, οι υπερωρίες και το επίδομα αδείας.

Στον χρόνο εργασίας που προσμετράται περιλαμβάνονται και συγκεκριμένες άδειες, όπως η άδεια μητρότητας, η σπουδαστική άδεια για εξετάσεις, η άδεια λουτροθεραπείας με ιατρική γνωμάτευση, καθώς και η απουσία λόγω ασθένειας όταν υπάρχει επιδότηση από ασφαλιστικό φορέα.

Ποιες ημέρες εξαιρούνται από τον υπολογισμό

Αντίθετα, δεν λαμβάνονται υπόψη ορισμένες κατηγορίες απουσιών, όπως οι αδικαιολόγητες απουσίες ή η άδεια χωρίς αποδοχές. Επίσης, εξαιρούνται οι ημέρες συνδικαλιστικής άδειας, καθώς και οι ημέρες συμμετοχής σε απεργίες ή στάσεις εργασίας.

Η διάκριση αυτή είναι κρίσιμη για την ορθή εκτίμηση του ποσού, καθώς επηρεάζει άμεσα τον συνολικό χρόνο που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του δώρου.

Παραδείγματα υπολογισμού

Ενδεικτικά, εργαζόμενος με μηνιαίο μισθό 1000 ευρώ και 65 ημέρες εργασίας στο διάστημα από 1 Ιανουαρίου έως 15 Απριλίου δικαιούται δώρο ύψους 271 ευρώ, στο οποίο προστίθεται προσαύξηση αδείας 11,28 ευρώ, με το συνολικό ποσό να διαμορφώνεται στα 282,28 ευρώ.

Αντίστοιχα, εργαζόμενος με ημερομίσθιο 30 ευρώ δικαιούται δώρο 243,75 ευρώ, ενώ με την προσαύξηση αδείας των 10,15 ευρώ το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 253,9 ευρώ. Οι υπολογισμοί αυτοί βασίζονται στις αποδοχές του Μαρτίου και δεν επηρεάζονται από μεταγενέστερες αυξήσεις.

Τι πρέπει να προσέξουν εργαζόμενοι και εργοδότες

Η ορθή καταβολή του δώρου Πάσχα προϋποθέτει την ακριβή εφαρμογή των κανόνων που διέπουν τον υπολογισμό του. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη σωστή καταγραφή της περιόδου εργασίας, στις αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη και στις ημέρες που εξαιρούνται.

Η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών διασφαλίζει την ομαλή καταβολή της παροχής και αποτρέπει πιθανά προβλήματα. Η μη καταβολή του δώρου εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας μπορεί να επιφέρει κυρώσεις για τον εργοδότη, καθώς πρόκειται για θεσμοθετημένη υποχρέωση.