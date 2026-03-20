Δώρο Πάσχα 2026: Τι θα ισχύσει φέτος με τους ανέργους

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναμένεται να εκδώσει στις αρχές Απριλίου, το δελτίο Τύπου για την ακριβή ημερομηνία πληρωμής του Δώρου Πάσχα 2026 στους δικαιούχους, συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές.

Σύμφωνα με το enikonomia, το Δώρο Πάσχα 2026 εκτιμάται πως θα καταβληθεί πριν από τη Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου σε όσους λαμβάνουν το τακτικό επίδομα ανεργίας των 540 ευρώ αλλά και στους πολίτες που παίρνουν το νέο κλιμακωτό επίδομα ανεργίας ύψους έως και 1.295 ευρώ.

Ο υπολογισμός των ποσών

Αξίζει να σημειωθεί πως, ο τρόπος υπολογισμού του ποσού του Δώρου Πάσχα 2026 για τους επιδοτούμενους ανέργους αναμένεται να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ειδικότερα:

Α) Όσοι λαμβάνουν το τακτικό επίδομα ανεργίας των 540 ευρώ

Οι άνεργοι που επιδοτούνται σήμερα κατά αυτόν τον τρόπο, θα λάβουν το μισό ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανεργίας ως Δώρο Πάσχα. Ωστόσο το ποσό των 540 ευρώ προβλέπεται να αυξηθεί φέτος λόγω της νέας αναπροσαρμογής προς τα πάνω που θα γίνει από την 1η Απριλίου στον κατώτατο μισθό. Εάν λοιπόν το εύρος της αύξησης του κατώτατου μισθού κινηθεί στην περιοχή μεταξύ των 3,50% και του 8%, δηλαδή από 30,8 ευρώ έως και 70,40 ευρώ, τότε αυτός θα κυμανθεί μεταξύ 910,8 ευρώ με 950,40 ευρώ μεικτά, από 880 ευρώ μεικτά που είναι σήμερα. Αυτό πρακτικά πως σημαίνει πως θα επηρεαστεί και το Δώρο Πάσχα των ανέργων.



Δηλαδή το ποσό θα ανέβει στα 279,45 ευρώ με 291,60 ευρώ από 270 ευρώ που είναι σήμερα. Συνεπώς, οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Ολόκληρο Δώρο Πάσχα θα λάβουν οι άνεργοι που επιδοτούνται από τη ΔΥΠΑ για το διάστημα, 1η Ιανουαρίου-30 Απριλίου, χωρίς διακοπή και που απασχολούνταν με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονιστεί πως, ολόκληρο το Δώρο αντιστοιχεί σε 12,5 ημερήσια επιδόματα ανεργίας

«Ψαλιδισμένο» θα είναι το Δώρο Πάσχα για τους ανέργους που δούλεψαν με καθεστώς μερικής απασχόλησης και που επιδοτήθηκαν το διάστημα αυτό.

Εάν το διάστημα επιδότησης ανεργίας ήταν μικρότερο από 1η Ιανουαρίου-30 Απριλίου, τότε το Δώρο Πάσχα θα προσαρμοστεί αναλογικά. Δηλαδή θα δοθεί ενίσχυση που θα είναι ίση με 3 ημερήσια επιδόματα για κάθε μήνα επιδότησης. Ενδεικτικά αναφέρεται:

– Τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας θα καταβληθούν σε όσους επιδοτήθηκαν για 1 μήνα

– Έξι ημερήσια επιδόματα θα χορηγηθούν σε όσους επιδοτήθηκαν για διάστημα 2 μηνών.

Β) Το νέο κλιμακωτό επίδομα ανεργίας ύψους έως 1.295 ευρώ

Μάλιστα αρμόδιες πηγές αναφέρουν στο enikonomia πως η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού αναμένεται να συμπαρασύρει προς τα πάνω και τον υπολογισμό του νέου επιδόματος ανεργίας ύψους έως και 1.295 ευρώ. Επίσης επισημαίνεται πως το ποσό του Δώρου Πάσχα ενδέχεται να υπολογιστεί εκτός μεγάλου απροόπτου με βάση το σταθερό μέρος του νέου πιλοτικού επιδόματος ανεργίας.

Υπενθυμίζεται, πως ο υπολογισμός του σταθερού μέρους γίνεται σύμφωνα με τις αποδοχές που έχει ο δικαιούχος.

Και αρχίζει από το 70% του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου ή του μέσου ημερομισθίου του δικαιούχου (σε περίπτωση που οι αποδοχές του ήταν μικρότερες από τον κατώτατο μισθό), αλλά γίνεται μια σταδιακή μείωση στο τέλος της περιόδου επιδότησης. Ειδικότερα:

Το τελικό ποσό επιδότησης ανεργίας ισούται με το 70% του κατώτατου ημερομίσθιου κατά την περίοδο του πρώτου τριμήνου.

Το ποσό της επιδότησης ανεργίας πέφτει στο 60% του κατώτατου ημερομίσθιου κατά το δεύτερο τρίμηνο της πληρωμής.

Το ποσό της επιδότησης ανεργίας μειώνεται στο 50% του κατώτατου ημερομίσθιου κατά το τρίτο τρίμηνο.

Τα ποσό της επιδότησης ανεργίας κατεβαίνει στο 40% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη κατά τέταρτο τρίμηνο.

Το παραπάνω, εφαρμόζεται για το πρώτο έτος χορήγησης του επιδόματος .

Η πληρωμή

Το Δώρο Πάσχα αναμένεται να δοθεί εκτός μεγάλου απροόπτου μέσω της προπληρωμένης κάρτας στους δικαιούχους. Εάν ισχύσει αυτό, τότε οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν ανάληψη μετρητών έως 50% του ποσού, ενώ το υπόλοιπο θα πρέπει να το δαπανήσουν μόνο μέσω της χρήσης της προπληρωμένης κάρτας.

Η αξιολόγηση του νέου επιδόματος ανεργίας

Το νέο κλιμακωτό επίδομα ανεργίας ύψους έως και 1.295 ευρώ εκτιμάται πως θα αξιολογηθεί για την αποτελεσματικότητα του μετά τις 31 Μαρτίου του 2026 από οικονομολόγους, ενδεχομένως και από κάποιο αρμόδιο Πανεπιστήμιο.

Εν συνεχεία θα γίνει μια εισήγηση του μέτρου στην υπουργό Εργασίας, η οποία με τη σειρά της θα το αξιολογήσει, δηλαδή εάν αυτό θα μπορεί να εφαρμοστεί καθολικά και να νομοθετηθεί ή για το εάν θα πρέπει να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις.