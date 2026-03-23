Εκτακτο διάγγελμα Μητσοτάκη με ΝΕΑ μέτρα για την ακρίβεια και τις επιπτώσεις του πολέμου

Πίνακας περιεχομένων

Έκτακτα μέτρα στήριξης της κοινωνίας λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν ανακοινώνει σήμερα η κυβέρνηση, με στόχο την αποτροπή νέων πιέσεων στην οικονομία.

Το πακέτο των έκτακτων μέτρων για την οικονομική στήριξη της κοινωνίας τίθεται στο προσκήνιο, με φόντο τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, καθώς η κυβέρνηση προχωρά σε άμεσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των νέων πιέσεων.

Οι ανακοινώσεις αναμένονται σήμερα, Δευτέρα 23 Μαρτίου, στις 10:30 το πρωί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ στη συνέχεια θα δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των μέτρων από το οικονομικό επιτελείο.

Στόχος η συγκράτηση των επιπτώσεων στην αγορά

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαχείριση των συνεπειών που ήδη διαμορφώνονται στην αγορά, με την κυβέρνηση να επιδιώκει να περιορίσει τις αυξήσεις σε βασικούς τομείς που επηρεάζουν άμεσα τα νοικοκυριά.

Στο πλαίσιο αυτό, βασική προτεραιότητα αποτελεί η συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, αλλά και στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ειδικά ενόψει της περιόδου του Πάσχα, όπου αναμένεται αυξημένη κινητικότητα. Στόχος είναι να προστατευτεί ο εσωτερικός τουρισμός και να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι πολίτες.

Η διαδικασία λήψης των αποφάσεων

Η απόφαση για την άμεση ενεργοποίηση των μέτρων ελήφθη έπειτα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο υπό τον πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του οικονομικού επιτελείου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν τα διαθέσιμα δεδομένα και αξιολογήθηκαν οι δυνατότητες της οικονομίας, ώστε οι παρεμβάσεις να είναι στοχευμένες και να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της περιόδου.

Προσεκτική στάση χωρίς κινήσεις πανικού

Ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάγκη για ψύχραιμη αντιμετώπιση της κατάστασης, αποφεύγοντας ενέργειες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αβεβαιότητα ή υπερβολικές αντιδράσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε ότι οι παρεμβάσεις θα έχουν εθνικό χαρακτήρα και θα στοχεύουν στην ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας, χωρίς να διαταράσσεται η ισορροπία της οικονομίας.

Ο ρόλος της Ευρώπης και τα επόμενα βήματα

Παράλληλα, αναδείχθηκε η σημασία της ευρωπαϊκής διάστασης στη διαχείριση της κρίσης, με την ανάγκη ενεργοποίησης ενός ευρύτερου πλαισίου στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η προσέγγιση αυτή συνδέεται με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τη συζήτηση για πιθανή ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, η οποία θα μπορούσε να προσφέρει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο στα κράτη-μέλη.

Πότε θα παρουσιαστούν οι λεπτομέρειες

Μετά τις αρχικές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, το οικονομικό επιτελείο θα προχωρήσει στην εξειδίκευση των μέτρων, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο τρόπος εφαρμογής τους.

Συγκεκριμένα, στις 13:30 θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, όπου θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα μέτρα και οι παρεμβάσεις που προωθούνται.